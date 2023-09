Il wrestling torna a MalpensaFiere

Sabato 16 e domenica 17 settembre il grande wrestling targato TCW (Total Combat Wrestling) tornerà per la terza volta al Milano Comics&Games, Festival del Fumetto e della Cultura Pop a MalpensaFiere

Sabato 16 e domenica 17 settembre il grande wrestling targato TCW (Total Combat Wrestling) tornerà per la terza volta al Milano Comics&Games, Festival del Fumetto e della Cultura Pop a MalpensaFiere in via XI Settembre 16 a Busto Arsizio, con quattro sensazionali show della durata di un’ ora ciascuno, dove si affronteranno alcuni tra i migliori performers italiani.

La kermesse vedrà due graditi ritorni tra le fila degli atleti TCW: il primo è quello di Mefisto, atleta varesino, ormai noto per aver “terrorizzato” Caterina Balivo l’anno scorso su Raidue (cosa non sfuggita alla trasmissione “Blob”), che torna dopo dieci mesi di stop e lotterà in coppia con Dark Rider, suo giovanissimo compagno di tag team (la categoria di match due contro due) e il secondo, quello della leggenda italiana dei match hardcore (quelli con uso di oggetti quali sedie, tavoli, ecc…), Pongo, il clown malvagio, assente da ormai quattro anni a causa di un brutto infortunio, che si riunirà al suo gruppo composto da Didò e Jacob: I Clowns dal cuore spezzato.

Non mancheranno le azioni funamboliche del luchador monzese Fenice Rossa, maestro del wrestling più acrobatico e le scorrettezze di Rocco Gioiello, attuale campione Rebel (il massimo alloro della TCW), wrestler, tanto sleale quanto tecnico e carismatico.

Gli orari degli spettacoli

SABATO 16 Settembre:

Dalle ore 14:00 alle ore 15:00

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00

DOMENICA 17 Settembre:

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00

La TCW è una delle società di wrestling più longeve dello stivale. Ormai in attività da quasi 18 anni, ha svolto circa 160 spettacoli sul territorio nazionale, una quarantina dei quali proprio nella provincia di Varese, cosa che la rende un po’ la federazione di casa nella terra dei sette laghi.

Il wrestling è una disciplina complessa che unisce atletismo e voli da stuntman alla recitazione. Un’allegoria dello scontro tra buoni e cattivi che appassiona adulti e bambini. Durante gli spettacoli il pubblico viene più volte invitato a non replicare a casa le mosse degli atleti, piuttosto chi volesse provare è invitato a contattare direttamente la Total Combat Wrestling, che ha il suo polo di allenamento a Paderno Dugnano (MI).

Per informazioni sugli allenamenti contattare: totalcombatwrestling2006@gmail.com

Info: https://www.facebook.com/TotalCombatWrestling2006