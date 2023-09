Varese ha la Romagna nel cuore: una mostra benefica per l’istituto San Giuseppe di Lugo di Romagna

L’Associazione Liberi Artisti di Varese, la Varese Nascosta e il Circolo degli Artisti di Varese hanno presentato questa mattina, giovedì 21 settembre, un’iniziativa benefica che coinvolgerà cinquanta artisti della Provincia per contribuire al sostegno delle zone colpite dall’alluvione avvenuta a maggio 2023 in Romagna.

“Romagna Nostra”, questo il nome dell’evento, il cui ricavato sarà devoluto all‘Istituto San Giuseppe di Lugo di Romagna: una struttura che ospita un asilo nido, una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una secondaria e una piccola casa di riposo.

“Portare l’arte nel cuore della città è sempre una cosa buona, soprattutto in senso determinante come questo – ha affermato la consigliera comunale Manuela Lozza – Si capisce quando le persone hanno a cuore la collettività quando queste cose vengono fatte verso l’esterno”.

“Non so quante volte avete sentito o canticchiato la canzone “Romagna Mia” e magari vi siete anche recati in questa terra – racconta Daniele Garzonio, Presidente Associazione Liberi Artisti di Varese – Purtroppo gli eventi di maggio li conosciamo tutti, per questo Romagna Mia deve diventare Romagna Nostra, almeno per un certo periodo. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, alla quale hanno aderito 50 artisti. Le opere saranno acquistabili alla simbolica di 200 euro (offerta minima). Il ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto San Giuseppe di Lugo di Romagna”.

A Varese verrà organizzata una mostra che si dividerà tra la Sala Veratti e Corso Matteotti nei giorni di sabato 23 e domenica 24 settembre. Presente all’incontro anche Paolo Musajo Somma, Presidente della Varese Nascosta: “Abbiamo avviato questo progetto e subito abbiamo ricevuto la disponibilità degli artisti.Questo evento sarà organizzato con due esposizioni, divise tra la Sala Veratti e Corso Matteotti. Sabato dalle 9 alle 16.30 in corso e in Sa sala Veratti dalle 10 alla 13 e dalle 15 alle 19, sia sabato che domenica“.

“Le opere nate da questi artisti, la cui disponibilità è stata davvero importante, aiuteranno a raccogliere fondi finalizzati a sostenere una realtà che in Romagna ha avuto danni terribili – conclude – Questa iniziativa è supportata dal Rotary Club di Rimini, grazie al quale il denaro raccolto arriverà all’Istituto San Giuseppe”.