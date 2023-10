“Birra e Caciara”, la cucina romana sbarca per tre giorni a Varese

I sapori della cucina romana per un intero fine settimana delizieranno i palati dei varesini. All’area feste della Schiranna di via Vigevano, tra venerdì 6 e domenica 8 ottobre va in scena la prima edizione di “Birra e Caciara”, un festival dedicato alla gastronomia della capitale affiancata dalle birre di uno dei produttori artigianali più rilevanti della scena nazionale, Ritual Lab.

La cucina è affidata a Nannì Sapori Romaneschi, la realtà nata per iniziativa di due ragazzi – Chiara e Riccardo – cresciuti ai Castelli Romani e trasferiti in Lombardia con la “missione” di esportare anche dalle nostre parti i sapori laziali. Per l’evento di Varese, organizzato da Paneliquido (la società che organizza anche il Varese Beer Festival), insieme allo staff di Nannì arriverà nella Città Giardino anche un team di chef provenienti direttamente da Roma.

Il menu prevede quindi una serie di primi piatti (rigatoni all’amatriciana o alla carbonara, tonnarelli cacio e pepe), i panini romaneschi (con porchetta di Ariccia, da sola o con melanzane sott’olio, oppure con salsa piccante; c’è anche una versione vegetariana), i secondi piatti (piatto con porchetta di Ariccia; con porchetta e pecorino; coppiette di maiale). Notevole la selezione dei fritti che comprende i supplì al telefono e i fiori di zucca con mozzarella e alici.

Come dicevamo, anche la proposta birraria è di origine romanesca e di assoluto livello: le birre artigianali arrivano infatti da Ritual Lab, produttore che ha sede a Formello guidato da Giovanni Faenza che nel 2020 ha vinto il prestigioso premio “Birraio dell’Anno”. La lista delle birre comprende una helles (chiara in stile tedesco), una blanche, una session IPA, una pacific IPA, una American Pale Ale, una double IPA e una stout.

Birra e Caciara andrà in scena nelle tre serate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 (dalle 19); domenica sarà aperto anche per pranzo da mezzogiorno in avanti. Il consiglio degli organizzatori è quello di prenotare il proprio posto (CLICCATE QUI) a uno dei tavoli dell’area feste. Lo spazio prevede numerosi tavoli al coperto sotto a un tendone; l’area è dotata di un parcheggio ampio e di uno spazio per relax con parco giochi per i bambini.