La Gisa compie 90 anni e i suoi ragazzi dell’Itis la festeggiano a Marzio

Ci sono insegnanti che non si dimenticano e Gisella Legatti – La Gisa per i suoi tantissimi amici – è rimasta nel cuore dei suoi ex alunni, anche a molti anni di distanza.

Figura conosciutissima dell’attivismo e del volontariato a Varese e non solo, sempre in prima linea per i diritti, Gisa Legatti compie oggi 90 anni e i suoi ex alunni della 5° A Meccanici dell’Itis non mancheranno di festeggiare con lei questo importante compleanno.

Lo faranno domenica 8 ottobre al ristorate Vittoria di Marzio: «Ci raduneremo ancora una volta – spiegano i “ragazzi”, classe 1957 – ma quest’anno con un obiettivo speciale: festeggiare il 90° compleanno della nostra ex prof. Gisa, anzi “La Gisa”. Lei è stata un simbolo per la nostra generazione, esempio di empatia e capacità di gestire classi di turbolenti teenagers con capacità non solo di insegnamento ma anche di umanità e di ascolto».

Sono passati 47 anni dal loro diploma ma quegli anni, i loro prof e la Gisa sono rimasti un ricordo indelebile: «La nostra classe si è diplomata nel 1976 e in occasione del 25° anniversario del diploma di Perito Meccanico, nel 2001, si era radunata per la prima volta con i professori a quel tempo ancora reperibili: l’ingegner Cottini, l’ingegner Sabatini, e i professori Carlotto e Gisa. In seguito abbiamo continuato annualmente a ritrovarci tutti insieme in occasione della prima domenica di ottobre, la data più vicina al compleanno di Gisa, che cade proprio oggi, il 5 ottobre. Oggi i nostri prof ad uno ad uno ci hanno tutti lasciati, ma la Gisa resiste, sempre più minuta e curva sotto il peso degli anni, che non ne hanno però piegato lo spirito né diminuito l’energia e la voglia di aiutare il prossimo. Una persona speciale perché sempre dalla parte degli ultimi».

(foto di Giorgio Ballerini)