Manuel Vilas e Francesca Barra aprono Duemilalibri a Gallarate

Anticipata da una polemica politica nel centrodestra per l’invito a Marco Travaglio, mercoledì 11 ottobre si apre l’edizione 2023 di Duemilalibri, “le giornate del libro e dell’autore” che offriranno diversi appuntamenti fino a domenica 15.

L’inaugurazione, al museo Maga sede unica della manifestazione, sarà alle 17.30 con la mostra “Nobel ad litteram”, con scatti dalla collezione Sciolli che ritraggono i vincitori del Nobel per la letteratura nella sera della consegna del riconoscimento massimo.

Subito dopo (18.30) si parte con gli incontri con gli autori: primissimo ospite lo scrittore e poeta spagnolo Manuel Vilas che presenta l’intenso romanzo “Amor costante”, intervistato da Eleonora Barbieri.

Alle 21 uno dei nomi di richiamo per largo pubblico in questa edizione: Francesca Barra – volto noto e televisivo – presenterà “L’arte di amare in cucina”, in dialogo con Marta Perego.

La mattina – prima dell’inaugurazione ufficiale – invece sarà animatada due incontri per le scuole: alle scuole Ponti Andrea Kerbaker racconta Italo Calvino nel centenario della nascita. Mentre al Maga-Hic Giuseppe Langella tiene un incontro dedicato a La coscienza di Zeno, di cui ricorre il centenario.

Il programma di Duemilalibri giovedì 12 ottobre

Giovedì 12 ottobre alle 18.30 Enrico Brizzi presenta “Guidando con Enzo Ferrari”, in dialogo con Armando Besio, mentre a sera è prevista la particolare serata “Effetto Simenon”, omaggio allo scrittore belga, con Ena Marchi, Bruno Gambarotta, Valerio Varesi.

Nella mattina di giovedì invece c’è una delle novità di questa edizione: l’approdo di Duemilalibri a Malpensa, «un incontro in aeroporto con interpretazione di racconti di viaggio affidata alle attrici Giulia Provasoli e Luisa Donner» (ore 12.30, terminal 1, alle partenze)

Tutto il programma di Duemilalibri 2023

Lo trovate nell’articolo qui sotto: