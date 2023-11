A Germignaga una Milonga sul Lago

L’appuntamento è per sabato 18 novembre 2023 dalle 21.

Una serata all’insegna del tango e della socialità in una location suggestiva “appoggiata” sulle acque del Lago Maggiore.

La colonia elioterapica Enzo Galbiati fu progettata dal geometra Carlo Gracchi, all’epoca tecnico del Comune di Luino, nel 1933.

La forma della colonia le ha fatto attribuire il nome “la Bislunga”. È un edificio unico nel suo genere, somigliante ad una grossa nave a ponti sovrapposti, all’attracco. È raro trovare sulle coste dei laghi degli edifici che si allungano sullo specchio d’acqua.

L’accesso dalla strada principale (via Bodmer, ex viale Regina Margherita) è segnato da un arco che introduceva ad un viale alberato.

L’evento è organizzato da Santiago Victor Mazza e Luisa Taberini maestri di tango e la loro associazione Danze dal Mondo asd