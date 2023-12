Auto fuori strada, vigili del fuoco e 118 intervengono a Cassano Valcuvia

I vigili del fuoco e i mezzi del 118 sono intervenuti intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 22 dicembre, per un incidente stradale avvenuto sulla Statale 384, all’altezza di Cassano Valcuvia. (foto d’archivio)

Un veicolo è uscito di strada in un punto, vicino alla floricoltura, dove la strada corre leggermente soprelevata rispetto alla campagna circostante. Per questo motivo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno cooperato con il personale del 118 per estrarre in condizioni di sicurezza il ferito dall’auto.

Il ferito è un uomo di 62 anni, che è stato portato in ospedale a Luino dall’ambulanza dell’Sos Cunardo. Pur avendo riportato ferite, l’uomo non è in pericolo di vita.

Nel primo pomeriggio i mezzi del 118 sono stati impegnati anche per due incidenti a Somma Lombardo sulla Statale del Sempione e a Cantello, sulla Sp3 da Malnate. In quest’ultimo caso sono state soccorse quattro persone tra cui un bambino di tre anni (nessuno grave) e ha creato code.