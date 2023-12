Impianto di allarme casa: come scegliere e quali sono i costi?

L’allarme in casa è un sistema di sicurezza che consente di proteggere l’abitazione da intrusioni, furti e altri eventi criminosi. In Italia, il numero dei furti in abitazioni è in costante aumento, fattore che rende l’installazione di un impianto di allarme una scelta sempre più importante per chi desidera proteggere la propria casa e la propria famiglia.

Con un antifurto si può contribuire a ridurre il rischio di intrusioni sgradite da parte di malintenzionati in quanto funge da deterrente, se ben progettato e installato può scoraggiare i ladri e rendere più difficile la loro fuga. Inoltre, l’allarme può anche aiutare a proteggere la casa da altri eventi come incendi, fughe di gas o allagamenti.

Il numero crescente dei furti in abitazioni

In Italia, il numero delle intrusioni in abitazioni è in costante aumento: secondo i dati Istat, nel 2022 si è registrato un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Una criticità che si verifica in tutte le regioni d’Italia, con maggiore frequenza nelle grandi città. I ladri prediligono le abitazioni isolate o mal protette, e spesso agiscono durante la notte o durante le ore diurne quando i proprietari sono assenti.

Tipologie di sistemi di allarmi esistenti

Esistono diverse tipologie di sistemi di allarmi esistenti, che si differenziano per le caratteristiche tecniche e il prezzo. I sistemi di allarme più comuni sono:

I sistemi di allarme filari sono i sistemi più tradizionali, e utilizzano un cavo per collegare i sensori all’unità di controllo. I sistemi filari sono generalmente più affidabili dei sistemi wireless, ma sono anche più costosi e più difficili da installare.

sono i sistemi più tradizionali, e utilizzano un cavo per collegare i sensori all’unità di controllo. I sistemi filari sono generalmente più affidabili dei sistemi wireless, ma sono anche più costosi e più difficili da installare. I sistemi di allarme wireless utilizzano onde radio per collegare i sensori all’unità di controllo. I sistemi wireless sono più facili da installare dei sistemi filari, ma sono anche meno affidabili e più soggetti a interferenze.

utilizzano onde radio per collegare i sensori all’unità di controllo. I sistemi wireless sono più facili da installare dei sistemi filari, ma sono anche meno affidabili e più soggetti a interferenze. I sistemi di allarme integratisono sistemi che combinano le funzionalità di un impianto di allarme con quelle di altri sistemi di sicurezza, come la videosorveglianza o il controllo accessi. Offrono una maggiore protezione, ma sono anche più costosi.

Costi di un impianto di allarme

Il costo di un impianto di allarme dipende da diversi fattori, tra cui la tipologia di sistema, le caratteristiche dell’abitazione e le esigenze di sicurezza. Prima di procedere è sempre bene richiedere a più realtà un preventivo per impianto allarme casa, così da avere varie soluzioni tra le quali scegliere.

In generale, i sistemi di allarme filari sono più costosi dei sistemi wireless, mentre i sistemi di allarme integrati sono ancora più costosi, ma offrono una maggiore protezione. Il costo di un impianto di allarme può variare da poche centinaia di euro a diverse migliaia di euro: è fondamentale rivolgersi esclusivamente ad installatori qualificati e certificati.

Come scegliere l’impianto di allarme

Per scegliere un impianto di allarme è importante considerare i seguenti fattori:

Le caratteristiche dell’abitazione. La tipologia dell’abitazione, la sua posizione e le sue dimensioni sono fattori che influiscono sulla scelta del sistema di allarme più adatto. Le esigenze di sicurezza. Le esigenze di sicurezza personali e familiari devono essere prese in considerazione nella scelta del sistema di allarme. Il budget. Il budget disponibile è un fattore importante da considerare, in quanto i sistemi di allarme possono avere costi molto variabili.

In conclusione l’allarme in casa è un sistema di sicurezza che può contribuire a ridurre il rischio di furti e altri eventi criminosi. È importante scegliere un impianto adeguato alle proprie esigenze e al proprio budget rivolgendosi comunque a realtà specializzate e certificate, anche a costo di spendere qualcosa in più.