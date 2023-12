Nicolò Maja: “Mio padre mi scrive, ma non ci sarà più Natale come una volta”

«Mio padre mi ha mandato una lettera per augurarmi buon Natale. Non sa che ormai i Natali non saranno mai più come una volta». A parlare è Nicolò Maja, il giovane di Samarate sopravvissuto alla strage con cui suo padre Alessandro ha sterminato il resto della famiglia, la mamma Stefania Pivetta e la sorella Giulia Maja.

«Lui mi scrive come se la mia vita fosse uguale a prima ma non lo sarà più: perdono non ci potrà essere» ha detto con sicurezza Nicolò, che in questo anno ha seguito tutte le udienze del processo al padre, condannato in primo grado all’ergastolo (al tribunale di Busto Arsizio) e in attesa in carcere del processo d’appello.

Nicolò Maja ha parlato alla trasmissione tv “La vita in diretta”, insieme ai nonni materni, Giulio e Ines.

Come già in altre occasioni, il passaggio in tv è legato anche ad una preoccupazione concreta: Nicolò deve fare fronte ancora a tante cure, è in attesa di un intervento, «stiamo ancora aspettando la data dall’ospedale di Varese».

In questo anno e mezzo dalla strage, Nicolò ha visto anche solidarietà da parte della sua comunità ma anche di sostenitori inattesi, dal Palermo Calcio – di cui è tifoso – a chi lo ha portato in volo sul lago di Como, su un aereo da turismo, per assecondare il suo desiderio di poter pilotare.