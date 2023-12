Sconfitta a testa alta per la Castellanzese a Piacenza

La Castellanzese di mister Manuel Scalise, ex della partita, esce sconfitta di misura e a testa alta dalla prestigiosa e proibitiva trasferta di Piacenza, contro una delle favorite alla vittoria del campionato. Fatale per i neroverdi la rete di Del Dotto al 22’ del primo tempo. Nel secondo tempo il gol annullato a Chessa e un mancato vantaggio assegnato dall’arbitro hanno impedito alla Castellanzese di pareggiare la partita. I piacentini continuano la corsa alla vetta portandosi a -2 dal Caldiero Terme. La Castellanzese rimane a due lunghezze dalla zona play-out, l’unica diretta concorrente ad aver mosso la classifica è stata la Tritium, 1-1 contro il Desenzano.

FISCHIO D’INIZIO

Il Piacenza di Stefano Rossini propone un 4-4-2 con Moro tra i pali, protetto dal quartetto composto da Iob, Silva, Del Dotto e Artioli. In mezzo la coppia composta da Corradi e Andreoli. Sulla fascia destra agisce Ndoye, mentre dalla parte opposta Bassanini. Davanti D’Agostino e Recino. Scalise risponde con un 3-5-2 con Spada in porta, schermato dal terzetto composto da Sassaro, Compagnoni e Bernardi. Sulla fascia destra c’è Reggiori, a sinistra tocca ad Ayokoue. In mezzo Arrigoni supportato da Mandelli e Valsecchi. In attacco la storica coppia Chessa-Colombo.

PRIMO TEMPO

La prima occasione della partita è per i biancorossi all’8’ con un lancio di Andreoli per Ndoye, che scappa sul filo del fuorigioco, salta Spada, ma il suo pallonetto finisce sulla parte alta della traversa. Gli ospiti cercano di stanare gli avversari con possesso palla e con imbeccate sulla fascia sinistra per Chessa che spesso va a cercare il compagno di reparto Colombo.

Al 22’ arriva la svolta della partita. Da un corner, nato da una parata di Spada su Recino, il difensore Del Dotto, complice un errore in presa alta del portiere ospite, segna di testa il gol del vantaggio. La reazione della Castellanzese arriva sugli sviluppi di una punizione battuta da Arrigoni che pesca in area Colombo, la cui conclusione finisce alta. Altra occasione alla fine del primo tempo con Mandelli che prova una gran botta dalla distanza, che sfila di poco a lato.

SECONDO TEMPO

Al 2’ minuto della ripresa è sempre Ndoye che scappa sulla sinistra a Ayokoue, ma la sua conclusione potente finisce alta sopra alla traversa. Al 4’ Chessa segna direttamente da calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla la rete, perché ha ravvisato una carica ai danni del portiere del Piacenza da parte di Bernardi. Si riparte, dunque, con un calcio di punizione per la difesa. La pressione neroverde continua con Colombo e Vavassori che provano a impensierire gli avversari con delle buone conclusioni dalla distanza, ma non ottengono i risultati sperati. Al 22’ Boccadamo prova a sfuggire al centrocampo casalingo, ma viene atterrato. L’arbitro inizialmente lascia il vantaggio perché Chessa si era involato in campo aperto, ma ad un certo punto ci ripensa ed assegna la punizione.