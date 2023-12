Un cantiere-parcheggio con poca sicurezza a Varese

Buongiorno direttore,

con la presente segnalo il degrado, ed il potenziale pericolo, nel primo tratto di via Gasparotto (direzione Viale Europa).

Laddove una volta c’erano dei ruderi (fortunatamente abbattuti) ora ci sono dei parcheggi privati ricavati a raso della strada, o per meglio dire, a strapiombo sulla sottostante ferrovia, senza protezione alcuna.

Tra un posto auto e l’altro cumuli di rifiuti, cartongesso e rami abbandonati.

Comprendo che le proprietà siano private ma quando c’è un problema di degrado e di sicurezza pubblica le autorità pubbliche devono intervenire, senza indugio alcuno.

Cosa succederebbe in caso di collisione o di incidente, visto che non ci sono protezioni tra la pubblica via, i parcheggi privati e la scarpata sottostante (sotto cui passano i treni) ? Possibile che nessuna veda o si preoccupi ?

Cordiali saluti