Alptransit, a Laveno chiusa la Sp394 per cinque settimane

Entrano in una fase decisiva i lavori di Alptransit a Laveno Mombello. Iniziati ufficialmente lo scorso maggio, i lavori per la realizzazione del sottopassaggio continuano e ora richiedono interventi più impattanti sul territorio.

Giovedì 18 gennaio infatti, La Provincia di Varese a capo del progetto, ha convocato una riunione alla quale parteciperà anche l’Amministrazione comunale di Laveno Mombello con le Ferrovie Nord e dello Stato per decidere la data di chiusura della Sp394, a partire dall’altezza del Cimitero di Laveno. Un’operazione necessaria per permettere la posa dei micropali e continuare i lavori.

Il tratto stradale verrà chiuso per cinque settimane, poi riaperto e chiuso successivamente per il tempo necessario alla realizzazione dell’opera completa.

A spiegare questo passaggio è Fabio Bardelli, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del comune che fin dall’inizio si interfaccia con Provincia di Varese, a capo del progetto, e gli altri soggetti per coordinare i lavori. «Una fase molto delicata che va gestita nel migliore dei modi, coordinandoci con tutti i soggetti del territorio per poter trovare la soluzione migliore per i cittadini e per tutti. La chiusura della strada è necessaria ma ci muoveremo confrontandoci anche con i comune limitrofi, oltre che con la Polizia Locale per capire e trovare soluzioni».

La riunione di giovedì permetterà quindi di avere una data definitiva della chiusura della strada, che potrebbe essere fissata per le prime settimane di febbraio, ma anche per poter poi dare informazioni specifiche e dettagliate ai cittadini e a coloro che transitano in quel tratto molto importante per la viabilità.

Al momento il cronoprogramma dei lavori è stato rispettato e tutto il cantiere dovrebbe chiudersi alla fine del 2025.