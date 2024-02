Diritto allo studio, per il Pd la Regione aumenta la copertura per le rette ma dimentica libri e trasporti

Per il Partito democratico lo stanziamento di 4 milioni in più rispetto a quanto previsto da Regione Lombardia nasconde delle insidie.

Il perché lo spiega il consigliere regionale del Partito democratico Angelo Orsenigo, commentando l’annuncio dell’assessore regionale Tironi relativo all’estensione della dotazione finanziaria del bando: «Apprendiamo che Regione Lombardia stanzierà 28 milioni di euro (4 milioni in più rispetto a quanto già previsto) per la componente “Buono scuola” del bando “Dote Scuola” con cui, leggiamo dalla comunicazione dell’assessorato, “contribuisce alle spese delle rette scolastiche sostenute dalle famiglie a sostegno del diritto allo studio degli studenti lombardi e della libertà di scelta educativa”. Non dimentichiamo mai che il diritto allo studio è anche poter comprare libri di testo e abbonamenti ai trasporti che non siano un totale salasso per le famiglie. Chi ha uno o più figli in età scolare sa benissimo quanto pesa questo investimento ogni anno: per questo ho chiesto che Regione Lombardia intervenisse con adeguate risorse per rendere gratuiti i libri di testo anche alle medie e alle superiori, oltre a fare in modo che gli studenti under-26 possano usufruire di trasporti gratis».

Proposte che non sono passate: «Purtroppo, la maggioranza, anche in occasione dell’ultimo bilancio regionale, ha bocciato queste due proposte di merito. Un’occasione persa: parliamo di due misure di estremo aiuto alle famiglie lombarde che già combattono contro il costo dell’educazione dei figli in continuo aumento. Bisogna agire in questa direzione perché studiare non può essere privilegio unicamente di chi se lo può permettere», conclude Orsenigo.