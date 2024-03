A Samarate Villa Montevecchio si tinge di giallo

Mercoledì 27 marzo alle ore 21, nella sala Azzurra di Villa Montevecchio a Samarate, si terrà l’incontro con Francesco De Palo che presenterà i suoi romanzi “Vittima perfetta” e “Doppia vittima”. Dialogherà con l’autore e con il pubblico Consuelo Sozzi.

Si tratta di due gialli, pubblicati nel 2022 e nel 2023 da Porto Seguro Editore, che hanno segnato il debutto letterario di Francesco De Palo: “Vittima perfetta”, il primo dei due, è stato premiato a Lerici nel concorso “Percorsi letterari dal golfo dei poeti Shelley e Byron”, nel novembre 2022.

Il protagonista è sempre il commissario di polizia Vito Tarantino che, insieme alla sua “banda” è impegnato in indagini nelle quali i vari colpi di scena e l’imprevedibilità dell’evolversi degli avvenimenti, insieme alla descrizione di personaggi dalle sfaccettature più inaspettate, rendono particolarmente avvincente la lettura dei romanzi di Francesco De Palo, un ex-macchinista ferroviere e un maratoneta che ha scoperto la passione per la scrittura solo di recente, dopo essere andato in pensione.

Questa presentazione di “Vittima perfetta” e di “Doppia vittima”, organizzata da Samarate Loves Books con il patrocinio del Comune di Samarate, sarà arricchita dall’accompagnamento al pianoforte di Valentino Ronchi e dalla lettura di alcuni brani dei due romanzi curata dalle lettrici di Samarate Loves Books.

Al termine della serata verrà offerto a tutto il pubblico un piccolo brindisi.

L’ingresso è libero e gratuito.