Al Parco Alto Milanese rinasce il “Bosco dei Cammini”

Un nuovo spazio fruibile ed attrezzato al Parco Alto Milanese. La novità arriva con la Primavera ed è una bella occasione per vivere il polmone verde in vista della bella stagione. Si tratta di un bosco realizzato nel 2004 sul territorio del Comune di Legnano di oltre quattro ettari impiantando più di 1.000 alberi, di fatto il più grande bosco autoctono di nuova realizzazione all’interno del Parco Alto Milanese.

Il Parco ha recentemente provveduto ad una sua importante manutenzione riprendendo tutti gli accessi che la vegetazione aveva reso impercorribili e ripristinando la sentieristica, le staccionate sostituendo quelle in legno marcite con nuove in plastica riciclata che lo delimitano ed arricchendolo di alcune bacheche che spiegano l’ambiente in cui ci si trova, la sua fauna e flora.

«Questo bosco – spiega Davide Turri, presidente del Pam – si presta in modo particolare, per come è stato ideato (il progetto fu realizzato allora dal dott. forestale Alessandro Nicoloso ndr) ad essere percorso al suo interno presentando due sentieri principali diagonali con una vista prospettica e paesaggistica di notevole effetto. Un luogo particolare ai più non noto».

«Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio – prosegue Turri – ha voluto farlo tornare fruibile anche per renderlo interessante per eventuali progetti in tema di educazione ambientale che si possono trovare. Il cammino della via Francisca del Lucomagno, che lo lambisce ha suggerito il nome di “Bosco dei Cammini” anche per la zona presente al suo interno. Al centro delle diagonali infatti è posto uno spazio di sosta, che abbiamo allestito con delle sedute in modo che le persone possano sedersi, leggere, godersi la natura in un luogo decisamente particolare».

Per arrivare al Bosco dei Cammini si può accedere, da Busto dall’ingresso di Via Borsano dopo la Fattoria Frisona, oppure da Legnano e Castellanza percorrendo il sentiero principale dei Roccoli e portandosi poi nei pressi di Borsano in direzione sud. Buona camminata a tutti.