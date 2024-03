Moretti, l’infortunio all’occhio non è grave ma per ora resterà a riposo

NOTA BENE – (franz) L’articolo pubblicato lunedì pomeriggio riguardo alle condizioni di Davide Moretti è stato in parte variato in seguito ad alcune precisazioni giunte in redazione da parte della società. In un primo momento avevamo riportato una notizia più ottimistica a causa di una versione non ufficiale fornita da fonti del club: in serata abbiamo rettificato. Ci scusiamo con i lettori.

Parziale sospiro di sollievo in casa Openjobmetis. Dopo una domenica da incubo (sconfitta di 33 punti a Reggio Emilia e contemporanea vittoria delle tre squadre che seguono in classifica), lo staff biancorosso è alle prese con l’infortunio di Davide Moretti.

Il lato positivo è che la guardia 25enne non ha riportato danni gravi all’occhio sinistro, colpito in uno scontro di gioco durante il secondo periodo della gara del PalaBigi. Moretti aveva ricevuto una “ditata” da Faye dopo aver guadagnato un rimbalzo ma poi aveva perso del sangue e avvertito dolore forte, ancora presente nel dopo partita. Per questo motivo, dopo essere stato soccorso dal dottor Mauro Modesti, non era tornato sul parquet reggiano, limitandosi a sedere in panchina per tutta la ripresa.

Il giocatore si è quindi recato oggi (lunedì) dall’oculista per una visita approfondita che ha escluso lesioni gravi (come invece era accaduto qualche anno fa per Kuba Diawara che venne operato per il parziale distacco della rétina), e anche dal punto di vista del dolore – fanno sapere da “casa Varese” – Davide sta meglio.

Tuttavia la situazione di Moretti rimane monitorata per capire come proseguirà la guarigione dell’occhio con le relative terapie, sperando che fili tutto liscio: l’azzurro resterà almeno uno-due giorni a riposo precauzionale mentre i suoi compagni lavoreranno per preparare la difficile trasferta di Casale Monferrato, contro la Tortona dell’ex Colbey Ross. La condizione del giocatore sarà quindi rivalutata.

NIENTE CHARTER – Pallacanestro Varese nel frattempo ha rinunciato a organizzare il volo charter su Istanbul per il ritorno della semifinale di Fiba Europe Cup del prossimo 3 aprile. Troppo poche – rispetto al numero minimo ipotizzato – le prenotazioni arrivate in sede entro il termine di domenica sera e quindi, come previsto dall’avviso iniziale, chi ha versato la caparra sarà rimborsato in questi giorni. A questo punto però saranno pochissimi i tifosi in grado di affiancare la Itelyum nella gara contro il Bahcesehir che, nel frattempo, si appresta a giocare in campionato contro il Buyukcekm.