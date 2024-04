Futura Volley ancora sconfitta, in A1 ci va Talmassons

Termina tra le lacrime la stagione della Futura Volley, che vede sfumare la promozione in A1. Nella massima categoria ci andrà invece Talmassons, che in gara 2 batte 3-0 (31-29; 25-20; 25-17) le cocche e festeggia la storica promozione. (foto Loris Marini)

LA CRONACA

Primo set che parte bene per la Futura, che trova anche tre punti di vantaggio, ma subisce poi la rimonta delle friulane. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il comando e così si va ai vantaggio, dove ad avere la meglio è Talmassons, che chiude a suo favore 31-29.

Il secondo parziale, dopo un inizio incoraggiante delle cocche, vede le padrone di casa recuperare e prendersi un vantaggio proprio nel finale, con il set che si conclude sul 25-20. Il colpo fa male alla Futura che nel terzo set fatica a entrare in partita mentre dall’altra parte Talmassons viagga sul velluto e si prende set, partita e promozione con un 25-17 che fa esplodere di gioia il palazzetto di Latisana lasciando invece solo le lacrime alle bustocche.

Al termine dell’incontro, coach Alessandro Beltrami riconosce la sconfitta: «Complimenti doverosi a Talmassons perché hanno giocato due partite di altissimo livello in tutto quello che hanno fatto. Hanno sempre saputo trovare le giuste soluzioni in tutti i momenti della partita. Noi ci siamo fatti un po’ troppo tirare nella trappola. Ormai purtroppo è finita, secondo me abbiamo peccato un po’ su alcuni palloni caduti troppo facilmente. Peccato perché avevamo trovato la chiave nel primo set per mettere pressione. Mi spiace perché poi non siamo stati né costanti né cinici a sufficienza. Dispiace sia finita qui, per me personalmente è stata un’esperienza intensa e bella. Ringrazio tutto l’ambiente partendo dalla società e dallo staff oltre alle ragazze che mi hanno dato tanto, mi hanno seguito. Purtroppo non abbiamo coronato un sogno che questa squadra dall’inizio voleva raggiungere. È un’esperienza che ci deve servire da lezione per imparare perché o si vince o si impara e oggi purtroppo ha vinto Talmassons».

Sofia Rebora: «Siamo partite molto forte nel primo set con la consapevolezza che volevamo ribaltare il risultato. Ci siamo poi spente negli altri due, l’ultimo in particolare abbiamo mollato. Mi dispiace perché credo che abbiamo sprecato un’occasione in gara-1 e questa era l’ultima chance che non abbiamo sfruttato. Mi dispiace tanto per le compagne quanto per la società, i tifosi, gli sponsor. Faccio comunque i complimenti Talmassons per come ha giocato questa finale. I playoff sono sempre una cosa a sé e la stanchezza la devi mettere da parte se vuoi vincere devi trovare tutte le armi per farlo. A noi è mancato un po’ di coraggio da parte di tutte nei momenti decisivi e paura di rischiare qualcosa in più».