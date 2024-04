Giovedì 11 aprile alle ore 20.30, presso Salone Estense di Varese una serata aperta alla cittadinanza, per presentare e approfondire la proposta del “Patto europeo per le migrazioni” in discussione al Parlamento europeo

La Road Map per il diritto di asilo e la libertà di movimento arriva a Varese. NazioneUmana e altre associazioni, che sul territorio si occupano di accoglienza e sostegno ai migranti, organizzano per giovedì 11 aprile alle ore 20.30, presso Salone Estense di Varese una serata aperta alla cittadinanza, per presentare e approfondire la proposta del “Patto europeo per le migrazioni” in discussione al Parlamento europeo.

Come le altre tappe della Road Map, anche Varese contribuisce a creare un percorso di partecipazione dal

basso, volto ad analizzare il Patto europeo e a proporre diversi punti di vista sulle migrazioni e il diritto di

asilo.

Interviene il prof. Gianfranco Schiavone “Il Patto europeo per le migrazioni”. Verrà anche fatta una panoramica dell’accoglienza dei migranti nel territorio di Varese, attraverso le parole di: Filippo Cardaci, avvocato; Jacques Amani, ufficio migranti CGIL Varese; Roberto Molinari, assessore del Comune di Varese; Riccardo Del Torchio, ex sindaco e assessore del Comune di Besozzo; Roberta Bettoni in rappresentanza del terzo settore. Condurrà la serata Stefano Catone.

«Con questa iniziativa ci si propone di informare e sensibilizzare la collettività sulle politiche legate alle

migrazioni e al diritto di asilo, che i nuovi regolamenti in discussione al Parlamento europeo limitano

fortemente, evidenziando gravi criticità, lesive dei diritti umani. Si raccoglieranno, anche, le riflessioni e le proposte degli enti partecipanti e della società civile per cercare di elaborare una visione comune e costruire un orizzonte diverso, che porti a sviluppare proposte di modifica e alternative alle attuali politiche europee illegittime e disumane. Le riflessioni saranno inserite nel documento nazionale che verrà presentato il 4 maggio a Bologna: un documento che raccoglierà tutte le istanze territoriali e restituirà una visione complessiva dei risultati di questa Road Map», spiegano gli organizzatori.

Progetto sostenuto dalla Fondazione Migrantes con i fondi Otto per Mille della Chiesa Cattolica e con il

contributo Otto per Mille della Chiesa Valdese.