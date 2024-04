Varese School Cup: la finale sarà ancora tra “Ferraris” e “Daverio-Casula”

Grande atmosfera allo “Stein” di Gavirate per le semifinali della Isybank Varese School Cup 2024. La palestra dell’istituto gaviratese era completamente gremita per il penultimo atto del torneo tra le scuole superiori che porterà alla finale della Itelyum Arena di Masnago.

Nel primo match in programma, il “Dalla Chiesa” di Sesto Calende ha provato a impensierire il “Ferraris”, che tuttavia sulla lunga distanza è riuscito ad avere la meglio, sfruttando in particolare il passaggio a vuoto dei sestesi poco prima dell’intervallo lungo. Finisce 104-80 per i campioni in carica di capitan Zhao, che difenderanno il titolo a Masnago ancora contro il “Daverio-Casula”. Nella seconda sfida di giornata, infatti, i verdeblu sono riusciti a resistere alla furia di Gavirate. I ragazzi dello “Stein”, galvanizzati dall’atmosfera elettrizzante sugli spalti, non sono però riusciti a imporsi, con Seini e compagni che hanno vinto 110-81.

La finale vedrà così opposte, anche questa volta, le due squadre delle scuole varesine.

Vince la gara di tiro da tre punti Gabriele Avvinti, di Varese Basketball, con un super 10 su 15 da oltre l’arco. Da sottolineare il grande spettacolo senza precedenti sugli spalti e durante le pause tra i quarti, questo grazie a tifoserie e dance crew sempre più coinvolte e organizzate.