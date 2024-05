Lumen Claro 2024 al supermanager Antonio Belloni

Antonio Belloni, gallaratese di nascita e manager multinazionale per vocazione, ha ricevuto in salone Estense a Varese il Lumen Claro 2024, premio del Lions club Varese Prealpi che ha già riconosciuto il valore di molti varesini di fama internazionale come Alfredo Ambrosetti, Marcello Morandini, Daniele Zanzi, tutti presenti alla cerimonia che ha consegnato l’onoreficenza 2024.

Belloni è stato per 23 anni il numero 2, a fianco del patron Bernard Arnault, della LVMH, la multinazionale del lusso che riunisce marchi come Luis Vuitton, Bulgari, Moet & Chandon, Dior, dopo avere fatto la prima grande esperienza multinazionale nella Procter&Gamble, di cui è stato anche responsabile della divisione europea.

«Ho lavorato 34 anni su 46 all’estero, eppure ancora oggi mi riconosco perfettamente nei valori che mi hanno forgiato – ha spiegato Belloni nel ricevere il premio – la mia famiglia, la vita di provincia, una provincia industriosa in cui tuttora mi riconosco. Forse li avevo un po’ dimenticati nel percorso, ma oggi mi saltano fuori con grande forza».