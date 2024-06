A Besozzo la presentazione del libro “Come esseri speciali”

Laboratorio e presentazione del libro per bambini e famiglie “Come esseri speciali” sabato 8 giugno alle ore 10.30 nella sala letture della Biblioteca comunale di Besozzo.

L’autrice Caterina Danese racconterà ai presenti le parti più interessanti e divertenti del libro dove credere in sé stessi, avere creatività, curiosità, voglia di vivere, determinazione e coraggio sono gli elementi fondamentali per essere speciali, per riuscire a divertirsi nella vita e superare le difficoltà. Questo libro, diviso in due livelli come un videogioco, insegna come diventare un supereroe e perciò un essere speciale! Ci sarà Boda che ti proporrà dei giochi e alla fine del libro avrai costruito il tuo supereroe interiore. Un sabato mattina diverso, divertente e coinvolgente con ingresso libero e gratuito.

Per info e prenotazioni tel. 0332/970195-2-229 biblioteca@comune.besozzo.va.it negli orari di apertura della biblioteca.