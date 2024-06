“L’Esilio delle due sponde”: poesia, grafia e musica alla fondazione Sangregorio di Sesto Calende

L’esilio delle due sponde è il libro d’artista edito dai Cento Amici del Libro, un sodalizio di bibliofili che ha sede presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano e che da quasi cent’anni pubblica libri di alta qualità con testi inediti di poeti e scrittori e interventi grafici di noti artisti italiani e stranieri.

Il libro presenta le poesie del poeta siriano libanese Adonis, più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura, acqueforti dell’artista veneziano Giovanni Soccol e un brano musicale del compositore Alessandro Ponti sui temi molto attuali e sentiti dai tre autori di emigrazione, inquinamento dei mari e collegamento storico-geografico tra le sponde del Mediterraneo.

Il libro fonde tre linguaggi, quello poetico, quello grafico e quello musicale ed è stampato su carta a mano e con caratteri tipografici dallo Studio Gibralfaro di Anna Ziliotto a Verona.

Alla presentazione del libro di domenica 9 giugno, ore 17, presso la Fondazione Sangregorio a Sesto Calende, saranno presenti l’artista Giovanni Soccol e il compositore Alessandro Ponti, autore del brano musicale per voci bianche e ensemble. Al termine della presentazione si esibirà il Coro Polifonico Harmonia, che nel corso della sua attività ha partecipato a rassegne nazionali e internazionali e collaborato a colonne sonore per la Rai.

Lorella Giudici, docente di storia contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera, dialogherà con Laura Tirelli, a lungo presidente dei Cento Amici del Libro e con gli artisti. Nel corso della presentazione l’attrice Adele Boari leggerà alcune poesie intercalate da brani musicali eseguiti dal Coro Polifonico Harmonia

Per l’evento è disponibile un bus navetta gratuito dal posteggio di fronte all’Abbazia di San Donato, in via S. Donato 6 a Sesto Calende, dove si possono lasciare le auto (a 5 minuti di distanza dalla sede). Il mezzo è riconoscibile dalla targa esposta “Fondazione Sangregorio“. Per informazioni e prenotazioni via e-mail: info@fondazionesangregorio.it