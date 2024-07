Cosa fare con i bambini nel weekend del 12, 13 e 14 luglio tra Varese e provincia

Film e spettacoli teatrali nelle piazze, fuochi dartificio sul lago e tante storie da vivere insieme all’aria aperta tra FlashBook e Nati per leggere al parco in questo secondo weekend di luglio per bambini e famiglie.

Le piogge previste nella giornata di venerdì potrebbero portare modifiche agli eventi in programma: in caso di maltempo si consiglia di verificare con i promotori la conferma degli appuntamenti.

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – Domenica pomeriggio c’è una nuova edizione del FlashBook, il flashmob diffuso dedicato ai libri per bambini promosso da Arte Diem. Si parte alle 15.15 dalla chiesetta Santa Croce per raggiungere insieme la grande quercia monumentale simbolo del parco RTO, nella piana di Caronno Corbellaro – L’iniziativa

LAVENA PONTE TRESA – Sabato sera, alle ore 23, grande spettacolo pirotecnico in occasione della nuova edizionedella festa italo svizzera promossa salla Pro Loco Urban Lake Street Food nel piazzale della Dogana – L’evento

VENEGONO SUPERIORE – Torna sabato sera la Notte Bianca in Pianasca, con un fitto programma di iniziative dalle 18 alle 24 tra musica dal vivo, animazione, giochi per bambini e street food nel centro del paese – Il programma

SARONNO – Torna la tanto attesa Notte Bianca di Saronno dedicata alla magia dei quattro elementi”. Un’esperienza unica tra fuoco, aria, acqua e terra. – Tutte le informazioni

TRADATE – La nuova giornata di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone giochi, passeggiate e viaggi spaziali ai confini del Sistema Solare all’EcoPlanetario – Scopri qui come partecipare

MALGESSO – Per tutto il weekend al parco Din Don c’è la Festa degli asinelli promossa dalla Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano con tre giorni all’insegna della musica, del cibo, dei giochi e delle supercars – Il programma

STORIE E SPETTACOLI

CAZZAGO BRABBIA – Parte sabato sera alle 21 nella piazza della chiesa E…state in Paese, la rassegna dedicata all’arte teatrale dei burattini. In scena per l’occasione Stenterello nell’isola dei pirati, della compagnia toscana I Pupi di Stac. Partecipazione libera e gratuita – I dettagli

ANGERA – Venerdì pomeriggio alle ore 18 il giardino di Amaltheatro a Barzola ospita lo spettacolo Meneghino alla riscossa di e con Giorgio Rizzi, per la rassegna Trasformazioni – Scopri il programma

MARCHIROLO – Ingresso gratuito, sabato sera al Parco dei Camilliani di Marchirolo, dove Esterno Notte proietta Titina, film d’animazione che racconta in maniera divertente e poetica la scoperta del Polo Nord a bordo di un dirigibile di Ronald Amundsen e Umberto Nobile – Scopri di più

CISLAGO – Venerdì sera al Parco Castelbarco c’è Boato, spettacolo di teatro di strada sui trampoli fatto di acrobazie, danza e risate vertiginose che ha già calcato i maggiori festival di Circo Contemporaneo – Tutte le informazioni

VARZO (VB) – Si intitola Dudù nella preistoria lo spettacolo in programma venersì sera sulla scalinata della chiesa parrocchiale, tappa del festival Terra e Laghi di Teatro Blu – L’evento

SAMARATE – Nati per leggere al parco di Villa Montevecchio sabato mattina con la Biblioteca di Samarate per condividere storie all’aria aperta, genitori e figli insieme. Alle ore 10 per i bimbi fino a 3 anni, alle 11 per i bambini tra 3 e 6 anni. Partecipazione gratuita – Qui i dettagli

MALNATE – Vacanze: mare o montagna? Questo il tema delle letture ad alta voce per bambini fino ai 6 anni in programma al Parchetto Libertà di via Ferrari (zona Rovera). In caso di maltempo la lettura si svolgerà in Biblioteca – L’iniziativa

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Già in clima di vacanze, la libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due storie di amicizia. La prima a base di tuffi, per ridere con i più piccoli, la seconda a tema streghe, per crescere, con i più grandi – Scopri le recensioni

GIOCHI

LUINO – Il 12 luglio torna il Luna Park a Voldomino con sconti speciali per la prima ora di apertura dalle alle ore 20.30 alle 21.30. Il parco divertimenti rimarrà aperto fino al 29 luglio con 41 attrazioni per grandi e piccini – Leggi qui

TRADATE – Ecoplanetario e Centro didattico Scientifico del Parco Pineta dedicano la gionata di sabato ai giochi di ruolo con Giocando tra le stelle, un evento proposto in collaborazione con Fantasika Group. Anche per bambini dai 12 anni in su – Qui tutte le info

ESCURSIONI

BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO) – Secondo appuntamento domenica con le Escursioni in bicicletta lungo la Valle Olona promosse da Archeologistics. Si parte alle 14:30 da Figliaro per pedalare insieme tra i boschi lungo il sentiero 846 fino al panoramico santuario di San Mamette – I dettagli

PORTO CERESIO – Un sabato di pulizia del territorio a Porto Ceresio. L’evento è organizzato dalla Consulta Giovanile in collaborazione con Plastic Free. Ritrovo alle ore 15.15 in piazza Sant’Ambrogio – Come partecipare

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Tutto pronto per lo Sbaracco estivo sabato mattina al mercatino solidale Lo Stendipanni delle Mamme in cerchio. L’intero ricavato della giornata servirà ad acquistare un generatore di corrente per aiutare per aiutare Maryna e la sua famiglia in Ucraina – Scopri di più

ARCISATE – 1^ Randonnée Il Faro: pedalando per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli. L’evento rappresenta un’opportunità unica per combinare la passione per il ciclismo con la solidarietà – Tutte le informazioni

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Brutti voti in pagella, esami a settembre o persino una bocciatura sono una battuta d’arresto ma anche un’opportunità. Considerarli un fallimento, peggio se genitoriale, non aiuta i figli a crescere – Leggi qui

PER TUTTI – Un ricco weekend di feste, sagre e musica dal vivo. A Gallarate si rinnova la tradizione della contrada del brodo. Ad Arcumeggia una mostra rende omaggio all’arte di Umberto Faini – Cosa fare nel weekend