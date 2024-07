Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 12, 13, 14 luglio

Torna la tanto attesa Notte Bianca di Saronno. A Gallarate sono i giorni della “contrada del brodo” con la festa della Madonna del Carmine. Appuntamenti religiosi e aggregativi, culminanti con la celebre distribuzione del brodo caldo. Un pianista sull’oceano: Lorenzo Bovitutti al Maga di Gallarate. Ultimo appuntamento per la “Estate all’hic”, con il pianista gallaratese e il Quintetto Placard. Un viaggio che parte dalla folle Parigi anni ’30, passando per l’Oceano Atlantico di Baricco e Morricone, per giungere in America in un incontro perfetto tra jazz e musica classica. Ad Arcumeggia una mostra rende omaggio all’arte di Umberto Faini, maestro del borgo affrescato. Umberto Faini – testimone e protagonista a fianco dei grandi maestri del ‘900 come Aldo Carpi e Gianfilippo Usellini – partecipò attivamente alla creazione del borgo affrescato di Arcumeggia. Silvano Vinceti svela i misteri della Gioconda a Maccagno. Domenica 14 incontro pubblico al Museo Civico Parisi Valle di Maccagno: alle 17 lo storico, ricercatore e scrittore parlerà delle scoperte sul paesaggio della Gioconda raccontate nel suo ultimo libro.

Questo fine settimana alcuni eventi potrebbero essere rinviati a causa del maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate il regolare svolgimento.

EVENTI SPONSORIZZATI

BISUSCHIO – Sabato 13 e domenica 14 luglio torna la Sagra “del” gnocco fritto per un weekend di buona cucina emiliana. La festa avrebbe dovuto iniziare questa sera, venerdì 12 luglio, ma il Nucleo Mobile di Pronto Intervento -che la organizza- è impegnato in interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Un evento gastronomico imperdibile tra cotolette e piatti di carbonara nel fine settimana di Cassano Magnago. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la Sagra della carbonara e della cotoletta. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Un weekend all’insegna della musica e del buongusto con la cena sotto le stelle organizzata dalla Pro Loco di Gavirate. Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Per la Festa Italo Svizzera, arriva a Lavena Ponte Tresa Urban Lake Street Food. Tutte le informazioni

LUVINATE – Un sabato dedicato ai migliori Gin Tonic della provincia di Varese. Sabato 13 luglio, dalle 16 a mezzanotte è in programma Luvinate Gin Fest. Tutte le informazioni

TERNATE – Tre giorni all’insegna di gusto e divertimento, a Ternate torna il Rolling Truck Street Food Festival. Da venerdì 12 a domenica 14 Parco Berrini ospita il festival del cibo da strada per eccellenza, con buona musica dal vivo, tante specialità da tutto il mondo e una selezione di freschissime birre artigianali. Tutte le informazioni

VARESE – Scatenati al Circolo di Casbeno con un Night party a base di musica, arrosticini e salamelle Appuntamento per sabato 13 luglio al Circolo di via Milazzo 35, a Casbeno. La serata sarà animata dalle performance di DJ Marshmallow & Lanfre, pronti a farvi ballare fino a mezzanotte. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

BIELMONTE – Non perdere gli appuntamenti con il Qi Gong tra i boschi dell’Oasi Zegna. Il terzo appuntamento è per sabato 13 luglio. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Ultimo weekend per “Varese Itinerari di Gusto” con una serata speciale venerdì 12 di musica ed eventi. Ultimi giorni per partecipare alla rassegna gastronomica “Varese Itinerari di Gusto”, l’iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Varese – Tutte le informazioni

CISLAGO – Boato, al Parco Castelbarco di Cislago va in scena il teatro di strada. Un evento per tutte le età, portato in scena nelle più belle piazze italiane e al Festival Internazionale di Circo Contemporaneo – Tutte le informazioni

TRADATE – A Villa Inzoli una grande serata sotto le stelle con il Gat Tradate. Venerdì 12 luglio appuntamento a partire dalle 21,30 nel parco della villa: molti telescopi saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico sotto la guida esperta degli astrofili locali per osservare la luna, le costellazioni e le stelle cadenti – Tutte le informazioni

SARONNO – Torna la tanto attesa Notte Bianca di Saronno. La magia dei quattro elementi”. Un’esperienza unica tra fuoco, aria, acqua e terra. La Notte Bianca è un evento organizzato da DUC Saronno in collaborazione con la Città di Saronno, Confcommercio Ascom Saronno e Eventificio – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Un sabato di pulizia del territorio a Porto Ceresio. L’evento è organizzato dalla Consulta Giovanile in collaborazione con Plastic Free. Ritrovo alle ore 15.15 in piazza Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore torna la Notte Bianca in Pianasca. Sabato 13 luglio dalle 18 alle 24 musica dal vivo, animazione, giochi per bambini e street food nel centro del paese, da via Busti a piazza Monte Grappa in collaborazione con i commercianti venegonesi – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CUVEGLIO – Sagra sella Polenta: un appuntamento imperdibile a Cuveglio. La sagra, in programma dal 12, 13, 14 luglio, è un’occasione perfetta per godersi il buon cibo, divertirsi con ottima musica dal vivo e immergersi nella calorosa atmosfera di festa che caratterizza questa tradizione locale – Tutte le informazioni

BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO – Al parco Din Don di Malgesso si svolgerà la “festa degli asinelli”. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio la Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano propone tre giorni all’insegna della musica, del cibo, dei giochi e delle supercars – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate sono i giorni della “contrada del brodo”. Da mercoledì la festa della Madonna del Carmine, con gli appuntamenti religiosi e aggregativi, culminanti con la celebre distribuzione del brodo caldo – Tutte le informazioni

CANTELLO – A Cantello arrivano “Pizza e Porchetta in Piazza” per festeggiare l’Avis comunale. Appuntamento sabato 13 luglio in Piazza de Gasperi a Cantello a partire dalle 19. Con Pizza, Panino con porchetta di Ariccia e DJ set con Greg e DiBi – Tutte le informazioni

MARZIO – A Marzio una serata speciale con la Festa Ligure. L’evento si svolgerà domenica 13 luglio all’area feste dalle 20 alle 23 – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – A Casorate Sempione la Festa degli Alpini. Appuntamento all’area feste sabato 13 e domenica 14 luglio per una due giorni di divertimenti – Tutte le informazioni

COMABBIO – Il Luglio Comabbiese torna per un altro weekend di festa. A causa delle forti piogge dello scorso fine settimana, la Pro Loco di Comabbio ha deciso di rimandare la manifestazione a sabato 13 e domenica 14 luglio – Tutte le informazioni

MUSICA

GALLARATE – Un pianista sull’oceano: Lorenzo Bovitutti al Maga di Gallarate. Ultimo appuntamento per la “Estate all’hic”, con il pianista gallaratese e il Quintetto Placard. Un viaggio che parte dalla folle Parigi anni ’30, passando per l’Oceano Atlantico di Baricco e Morricone, per giungere in America in un incontro perfetto tra jazz e musica classica – Tutte le informazioni

VARESE – Le note di Bach alla Fondazione Morandini con il maestro Gianluca Muzzolon. Secondo violoncello dell’Orchestra del Teatro alla Scala esegue la la prima terza e quinta suite – Tutte le informazioni

VALCUVIA – “Interpretando Suoni e Luoghi“ arriva nelle Valli del Verbano. Dopo le date di apertura nel Piambello, è giunto il momento delle Valli del Verbano: venerdì 12 e domenica 14 luglio gli appuntamenti avranno come palcoscenico Masciago Primo e Mesenzana – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo una serata omaggio a Fabrizio De Andrè. Sul palco il gruppo Lancaster con un omaggio al grande cantautore. Sarà attivo un punto ristoro a cura della Pro Loco – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago in concerto tra le mura del castello. La serata sarà un viaggio musicale emozionante, con un programma variegato e coinvolgente. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Teatro Auditorium di Jerago. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – La Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero Ospita il Trio Chagall. Un appuntamento imperdibile con la musica classica nella 50ª edizione di Segno Spazio Armonia – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I Mandolinisti bustesi protagonisti a Villa Ottolini Tosi. Venerdì 12 luglio alle ore 21.00 l’ensemble presenterà un programma sui ritmi Foxtrot e One step in voga all’epoca – Tutte le informazioni

MORNAGO – Tanta voglia di Montonight 2024! Ecco il weekend tra musica, cucina e giovani che si danno da fare. Appuntamento venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio. Gli organizzatori promettono: “Sarà un’edizione memorabile, degna del traguardo del decennale” – Tutte le informazioni

CUGLIATE FABIASCO – Il suono degli Antichi Organi rende prezioso il weekend a Cugliate Fabiasco. Il terzo appuntamento della rassegna che vanta 44 edizioni è sabato 13 nella Chiesa della Purificazione di Maria Vergine in Fabiasco – Tutte le informazioni

CUVIO – Sabato in concerto la sempre giovane banda di Cuvio: 185 anni e non sentirli. Un’istituzione musicale locale che prospera da oltre quasi due secoli: la Filarmonica Cuviese che si esibirà nel suo ricco repertorio nell’ambito della rassegna Musicuvia – Tutte le informazioni

VARESE – Da Russel Crow a Roberto Saviano: al via il Varese Summer Festival 2024. Domenica 14 luglio prende il via la rassegna estiva ai Giardini Estensi con tantissimi ospiti. Il programma e le informazioni per partecipare – Tutte le informazioni

LUGANO – Estival Jazz dà il via alla 14ª edizione di Lugano LongLake Festival. Dall’11 al 28 lulgio in tutta la città oltre 300 eventi tra concerti, attività per famiglie, spettacoli, incontri, installazioni di arte urbana, mercatini e ballo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona regina della musica elettronica con il festival Hamletsynthesized. Dall’11 al 14 luglio torna nel centro storico di Castiglione Olona il festival per tutti gli appassionati di musica elettronica, con incontri, workshop, live e aree espositive. Pre-festival l’11 luglio al TuMiTurbi di Varese – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Dan Zone in concerto a Fagnano Olona. Venerdì 12 luglio alle ore 21.00 lo spettacolo con il progetto Funk & Acid Jazz del bassista Daniele Cortese – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Venegono rende omaggio a Giacomo Puccini: “100 minuti di musica per i 100 anni della scomparsa del Maestro”. Sabato 13 luglio alle 21 nel chiostro del Castello dei Missionari Comboniani l’associazione Sui Sentieri della Musica propone un Puccini dalle molteplici sfumature: dal canto al pianoforte, dal clarinetto all’organo. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MORANDINI

ARTE E MOSTRE

CASALZUIGNO – Ad Arcumeggia una mostra rende omaggio all’arte di Umberto Faini, maestro del borgo affrescato. Umberto Faini – testimone e protagonista a fianco dei grandi maestri del ‘900 come Aldo Carpi e Gianfilippo Usellini – partecipò attivamente alla creazione del borgo affrescato di Arcumeggia – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Un mondo a colori”, la nuova mostra di associazione 3A e fotoclub il Sestante. Fotografie e opere di arte visiva nell’esposizione collettiva che aprirà per la festa della “Contrada del Brodo” – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio gli ultimi eventi della 29esima edizione di Teatro & Territorio. Incontri e laboratori permanenti previsti nei prossimi giorni – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Parte sabato sera alle 21 nella piazza della chiesa E…state in Paese, la rassegna dedicata all’arte teatrale dei burattini. In scena per l’occasione Stenterello nell’isola dei pirati, della compagnia toscana I Pupi di Stac. Partecipazione libera e gratuita – I dettagli

MARCHIROLO – Ingresso gratuito, sabato sera al Parco dei Camilliani di Marchirolo, dove Esterno Notte proietta Titina, film d’animazione che racconta in maniera divertente e poetica la scoperta del Polo Nord a bordo di un dirigibile di Ronald Amundsen e Umberto Nobile – Scopri di più

TEMPO LIBERO – “Dudù nella preistoria”, appuntamento a Varzo con il festival Terra e Laghi. La scalinata della chiesa parrocchiale sarà il palco dell’evento che fa parte del festival teatrale itinerante del Tratro Blu – Tutte le informazioni

INCONTRI

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Una serata per ricordare l’assalto partigiano alla Isotta-Fraschini

Alla festa degli Alpini al Rifugio Carabelli un incontro su un fatto poco conosciuto, avvenuto nell’agosto ’44: il “colpo di mano” da film, incruento, consentì ai patrioti di recuperare armi pesanti, mandate poi alle brigate sui monti dell’Ossola – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Silvano Vinceti svela i misteri della Gioconda a Maccagno. Domenica 14 incontro pubblico al Museo Civico Parisi Valle di Maccagno: alle 17 lo storico, ricercatore e scrittore parlerà delle scoperte sul paesaggio della Gioconda raccontate nel suo ultimo libro – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Con Legambiente Sesto Calende l’iniziativa “Acqua Fonte di Vita”. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti che affronteranno il tema da diverse prospettive, con l’obiettivo comune di unire le forze politiche e sociali per affrontare insieme le problematiche legate alla carenza di acqua – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Cochi Ponzoni super ospite alla presentazione della nuova rivista Menta e Rosmarino. Un nome d’eccezione alla presentazione del 52º numero della rivista Menta e Rosmarino. Alla serata anche il Corpo Musicale Amici della Musica di Cittiglio – Tutte le informazioni

VARESE – Julian Assange libero: un evento a Varese per approfondire la sua vicenda giudiziaria. Il 13 luglio Varese ospiterà un incontro dedicato a Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, nella sede di Un’Altra Storia, in via Francesco Del Cairo – Tutte le informazioni

LUINO – Narrazione di laghi perduti per Vittorio Sereni a Palazzo Verbania di Luino. Domenica 14 luglio dalle ore 18 incontro con i curatori Tiziana Zanetti e Fabio Carnaghi con possibilità di visita dell’Archivio Sereni in collaborazione con Premio MIDeC – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

ARCISATE – 1^ Randonnée Il Faro: pedalando per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli. Per iscriversi alla Randonnée Il Faro, è possibile visitare il sito web api.endu.net e seguire le istruzioni. L’evento rappresenta un’opportunità unica per combinare la passione per il ciclismo con la solidarietà – Tutte le informazioni

VARESE – Conto alla rovescia per la Ride to Donate, terza edizione dell’evento che unisce passione per il ciclismo e solidarietà. Ride to Donate è un progetto che nasce nel 2022 in memoria di Luca Gaspari, noto commerciante del centro di Varese scomparso a causa della leucemia, e che ha come obiettivo raccogliere fondi per la ricerca attraverso una “maratona” ciclistica, a conclusione della quale è prevista una grande giornata di festa da vivere tutti assieme – Tutte le informazioni

AZZATE – Sbaracco estivo allo Stendipanni delle Mamme in cerchio per aiutare Maryna in Ucraina. L’iniziativa economica, ecologica e solidale è in programma sabato 13 luglio, dalle 9.30 alle 12 ad Azzate.I fondi serviranno ad acquistare un generatore di corrente – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Una festa coi campioni della Canottieri Monate per aiutare i medici in Africa. I ricavi dell’evento organizzato dal gruppo di Varese di Medici con l’Africa Cuamm sosterranno la ristrutturazione dell’Ospedale di Yirol in Sud Sudan – Tutte le informazioni

BAMBINI

Film e spettacoli teatrali nelle piazze, fuochi dartificio sul lago e tante storie da vivere all’aria aperta, genitori e figli insieme tra FlashBook e Nati per leggere al parco, in questo secondo weekend di luglio

SPORT

GAVIRATE – A Groppello torna la corsa campestre “La Grupelava” con il “Memorial Roberto Magni”. La corsa campestre non competitiva è aperta a tutti, su un percorso di 7,5 chilometri. Per i più piccoli percorso di 1,8 chilometri. Ecco tutto il programma dell’evento – Tutte le informazioni

ISPRA – Rinviata la Mangia Bevi Bici: si pedala domenica 14 luglio. Le avverse condizioni meteo per domenica 7 luglio impongono il rinvio – Tutte le informazioni