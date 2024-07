Scatenati al Circolo di Casbeno con un “Night party” a base di musica, arrosticini e salamelle

Appuntamento per sabato 13 luglio al Circolo di via Milazzo 35, a Casbeno. La serata sarà animata dalle performance di DJ Marshmallow & Lanfre, pronti a farvi ballare fino a mezzanotte

Sei pronto per una serata indimenticabile? Allora non puoi mancare all’evento in programma al Circolo di Casbeno, a Varese, sabato 13 luglio. Una notte di musica, cibo e divertimento ti aspetta con DJ Marshmallow & Lanfre.

L’appuntamento è per le ore 19.30.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al weekend successivo (20 luglio).

CONTATTI

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 3450055401

Facebook