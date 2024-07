A Besozzo una serata omaggio a Fabrizio De Andrè

Nell’ambito della rassegna “Besozzo in aria di musica” continuano con riscontro di pubblico gli eventi estivi a tema musicale organizzati dall’Amministrazione Comunale ad ingresso gratuito.

Venerdì 12 luglio alle ore 21, nel cortile del Palazzo Comunale in via Mazzini, 4 a Besozzo si esibirà il gruppo Lancaster con un “Omaggio a De Andrè” a venticinque anni dalla sua scomparsa. Federico, Francesco e Luca, tre giovani musicisti conosciuti tra le aule del CPM Music Institute di Milano, si sono uniti per realizzare un progetto volto ad omaggiare uno dei più grandi cantautori italiani: Fabrizio De Andrè.

Il trio propone personali arrangiamenti dei più grandi successi dell’artista, con molto rispetto verso gli originali, trovando il proprio punto di forza nell’intimità dello spettacolo e delle sonorità proposte, grazie anche alla varietà di strumenti utilizzati.

‘’Non è la solita storia’’ Non sono un Tributo. Ma un Omaggio. Musicisti che lo fanno di Professione con la passione in una mano e il cuore nell’altra. Nelle canzoni si respira anche di Loro… La libertà di essere ‘’Noi” è il primo messaggio che vogliono far passare dalla bocca di Fabrizio ai cuori di chi ascolta: lo fanno essendo se stessi, nelle sue opere”.

L’esigenza di portare in giro la parola e la poesia di Fabrizio, hanno sin da subito unito questi tre Musicisti che hanno ripreso le più celebri opere di Fabrizio non limitandosi a riprodurre soltanto ma, nel massimo del rispetto, anche a vestirle per poter comunicare al meglio la loro umile interpretazione. Un viaggio emotivo fra le canzoni che passa attraverso tutte le fas del cantautore genovese, toccando qua e là tutte le tematiche e le poetiche da lui affrontate. Non è solo un concerto. Con uno spirito leggero, profondo, attento… libero, i Lancaster raccontano una storia che continua al di là delle canzoni. Raccontano di un’anima. Raccontano di una vita. Raccontano di un cuore che non finisce solo sulle note di una chitarra. Uno spettacolo molto suggestivo, intimo, elegante, vero.

L’Assessore Silvia Sartorio: “Tra le tante proposte musicali abbiamo scelto un gruppo giovane e l’omaggio a Fabrizio De Andrè, che con i suoi brani ha accompagnato molte delle nostre generazioni, diventando patrimonio culturale condiviso. L’occasione per trascorrere una bella serata di musica nella suggestiva cornice del cortile porticato del Palazzo Comunale, con a disposizione libri della biblioteca comunale e punto ristoro a cura della Pro Loco di Besozzo”.

Ingresso GRATUITO per info biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970195-2-229 negli orari di apertura della biblioteca. il concerto sarà garantito anche in caso di maltempo: sotto i portici del cortile comunale o al teatro Duse.