Boato, al Parco Castelbarco di Cislago va in scena il teatro di strada

Venerdì 12 luglio, alle ore 21.00, presso il Parco Castelbarco, andrà in scena “Boato”, uno spettacolo che unisce il teatro di strada e l’uso dei trampoli e dell’altezza come sfida.

Un evento per tutte le età, portato in scena nelle più belle piazze italiane e al Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, in cui un eccentrico e rumoroso personaggio, amante della magia, della danza e dell’altezza, con prodezze al limite del coraggio trasporterà in un mondo colorato dove vige un’unica parola d’ordine: Boato!

Ingresso libero.