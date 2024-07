Evento promozionale allo spaccio aziendale Da.Ni.Tex con sconti fino al 70%

Sabato 6 luglio, in occasione dell’inizio dei saldi lo spaccio aziendale Da.Ni.Tex srl che si occupa di produzione e vendita di biancheria per la casa attraverso i marchi Spaziale Splendy e Zanotto Nives, sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 con un evento promozionale e sconti fino al 70%.

Vale la pena fare un giro a Varese (Valle Olona) in via Merano 7/A per toccare con mano la qualità made in Italy che caratterizza questa azienda varesina che offre la possibilità ai suoi clienti di confezionare anche su misura tovaglie e biancheria da letto.

Qui sarà possibile acquistare teli mare e accappatoi in microfibra o microspugna, biancheria per la casa in lino e percalle di cotone (tovaglie, lenzuola, asciugamani, tappetini doccia etc…) e accessori beauty a prezzi ribassati; si potranno inoltre personalizzare gratuitamente gli articoli acquistati quel giorno.