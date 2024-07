Martedi 23 luglio CUPRA TAVASCAN ROADSHOW da Busto Motor Company

Busto Motor Company è entusiasta di annunciare l’arrivo del tour CUPRA Tavascan Experience, un’anteprima estiva imperdibile dedicata al primo SUV coupé 100% elettrico di CUPRA. Questo evento straordinario attraverserà l’Italia, portando con sé l’innovazione e la performance di CUPRA Tavascan.

Il 23 Luglio 2024 il tour farà tappa presso Busto Motor Company CUPRA Garage.

Sarà un’occasione unica per vivere in prima persona l’emozione di guidare CUPRA Tavascan, un veicolo che ridefinisce il concetto di elettrificazione. Con un’autonomia di oltre 550 km, Tavascan si distingue per il suo design audace e le sue prestazioni eccezionali.

Vieni a scoprire il design distintivo di CUPRA Tavascan, provandolo sulle strade della tua città. Dopo il test drive, continua la tua esperienza al CUPRA Garage, dove altre sorprese ed emozioni ti aspettano.

Non perdere questa opportunità esclusiva!

Prenota subito un test drive da Busto Motor Company e prova per primo l’adrenalina della nuova CUPRA Tavascan. I posti sono limitati, affrettati!