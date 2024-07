Rotary Club Ticino, Olimpia Mariotti è la nuova presidente

Una serata emozionante quella che si è tenuta mercoledì 26 giugno al Podere di Binse a Fagnano Olona.

I soci del Rotary Club Ticino si sono ritrovati per un momento importante dell’anno rotariano ovvero il passaggio delle consegne del Presidente Luigi Rondanini al nuovo Presidente Olimpia Mariotti che guiderà il club nei mesi futuri.

La serata è stata un’ occasione per ripercorrere le attività dell’anno rotariano che aveva come tema “Creiamo speranza nel mondo” che hanno impegnato il Club in diversi service e progetti tra i quali l’apertura della Caffetteria Rotary gestita da ragazzi autistici al centro Terra Luna di Gallarate e la collaborazione con l’istituto IAL di Legnano con la fornitura di materiale informatico che aiuterà gli studenti nella loro crescita personale e professionale.

Non è mancata l’occasione di assegnare la Paul Harris Fellow, la più alta onoreficenza del Rotary, al socio Roberto Tellarini per il suo impegno in progetti di service anche internazionali.

Il Rotary Club Ticino sta sempre più diversificando gli appartenenti del Club stesso sia per attività professionale, sia per età che per genere per offrire sempre maggior supporto ai vari service per il miglioramento delle vite delle persone sia a livello locale che internazionale. Olimpia Mariotti è la seconda Presidente donna nella storia del Club, preceduta nel 2016 da Giovanna Anzini, prima donna ad essere ammessa nel Club. La stessa neo presidente ha voluto nella sua squadra altre figure femminili a ricoprire cariche importanti ed affiancarla nel suo anno rotariano.