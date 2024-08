Caidate in festa, in programma momenti di festa e preghiera

Tanti gli appuntamenti in programma in occasione della festa patronale tra momenti di incontro, musica, gastronomia e attività per tutte le età

La comunità di Caidate si prepara a vivere quattro giorni intensi di celebrazioni, musica, gastronomia e attività per tutte le età con l’edizione 2024 di “Caidate in Festa”. L’evento, organizzato dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista di Caidate in collaborazione con la Comunità Pastorale San Benedetto di Albizzate e Sumirago, è dedicato alla Festa Patronale per la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, una tradizione che si rinnova dal 1853.

Il Programma delle Celebrazioni

La festa prenderà il via ufficialmente lunedì 19 agosto con la santa messa alla casa di riposo di San Gaetano. Martedì 20 agosto alle 20.30 Santo Rosario in Chiesa Parrocchiale. Mercoledì 21 agosto Santo Rosario in chiesa parrocchiale. A seguire brani musicali con Genny Guidolin e Elisa Carù.

Giovedì 22 agosto apertura dello stand gastronomico alle 19:00, dove sarà possibile gustare specialità tipiche come il gnocco fritto. Venerdì 23 agosto, a partire dalle 18:00, si aprirà il bar e la zona aperitivo, seguiti dall’apertura dello stand gastronomico con specialità di pesce. La serata sarà animata dall’intrattenimento musicale di “Michele & Charlie” dalle 21:00.

Sabato 24 agosto sarà una giornata ricca di eventi, con la possibilità di partecipare alle confessioni in chiesa dalle 15:00 alle 16:30 e alla Santa Messa Vigiliare alle 18:00. La serata proseguirà con un’esibizione di ballo liscio a cura di ASD Family Dance alle 20:45 e karaoke con “Nino” alle 21:00.

La giornata conclusiva, domenica 25 agosto, sarà dedicata alla celebrazione della Santa Messa Solenne alle 11:15, seguita dalla benedizione degli autisti e degli automezzi alle 12:00. Durante il pomeriggio, ci saranno attività divertenti per grandi e piccini, tra cui il bungee jumping e la costruzione di aquiloni a cura del Gat (Gruppo Aquilonisti Ticinesi, dalle 14 alle 15.30). Alle 16. 30 vespri solenni della Beata Vergine Maria con processione. A seguite da una serie di esibizioni di ginnastica e volo di aquiloni. La serata si chiuderà con musica dal vivo a partire dalle 21:00 con “Marco Papy”.

Conclusione e Eventi Successivi

Lunedì 26 agosto e martedì 27 agosto saranno dedicati a momenti di preghiera e riflessione, con la Santa Messa in memoria della dedicazione della chiesa e una Messa finale presso la Chiesetta di San Genesio.