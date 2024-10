Bregazzana, bancarelle a km zero e passeggiate a cavallo

Da qualche anno a Bregazzana si svolge un mercatino completamente immerso nel verde che coniuga bancarelle di bravissimi artigiani e hobbisti con prodotti a km 0 per valorizzare il nostro territorio.

Troverete dalle ore 10.00 bancarelle per acquistare formaggi di capra freschissimi dell’azienda agricola Elleboro, Orti di Bregazzana, miele e tanti altri prodotti dell’azienda agricola Canevee, mentre Ape Camilla vi propone miele bregazzanese e anche un mix con miele di Cantello. La fonte del latte di Besano vi farà venire l’acquolina con i suoi prodotti.

Dalle 11 alle 14.30 avrete la possibilità di fare una piccola passeggiata con i cavalli dell’agriturismo Valtinella.

A pranzo con gli Amici di Bregazzana

Potrete pranzare nella bellissima area food in un’incantevole cornice in mezzo ad un prato con un succulento piatto di polenta e zola al cucchiaio oppure con buonissimi panini con salamella o hamburger, il tutto accompagnato da selezioni di birra spillata dall’impianto presente nell’area food del birrificio Angelo Poretti.

Se volete, su prenotazione, vi aspetta anche la Locanda di Bacco con menu alla carta e pizza.

Castagne e vin brûlé

La castagnata e il vin brûlé daranno al mercatino il profumo, i colori e sapori tipici dell’autunno.

Durante la giornata, sarà possibile di visitare l’Elefante di Bregazzana, opera realizzata da Enrico Butti attorno al 1919 e aperta per l’occasione; Renata Castelli, storica dell’arte, studiosa ed esperta di archeologia industriale e Liberty vi racconterà la storia di questo incredibile mausoleo.

Non mancherà una piccola mostra fotografica sul micro borgo.

La Casa del giocattolo solidale sarà presente all’interno del parchetto Ember per far giocare i vostri bimbi e propone anche dei laboratori mentre i genitori possono godersi il mercatino.

Dove parcheggiare

C’è un piccolo parcheggio in via mondino a Bregazzana ma il consiglio è quello di posteggiare le auto nell’ampio parcheggio Lindt/Poretti, in via Olona 103 per poi prendere a piedi il sentiero della vecchia via per Bregazzana (in 10 minuti a piedi si giungerà in paese). LE INDICAZIONI STRADALI