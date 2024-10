Annullo filatelico per i 150 anni del Club Brinziese

Domenica 13 ottobre, dalle ore 11:00 alle 17:00, appuntamento in Via Sasselli 1, presso la Sede Sociale del Grupp, nello spazio filatelico allestito da Poste Italiane

Brinzio continua a festeggiare i 150 anni della sua associazione più longeva, Ur Grupp (dal 1874), uno dei più antichi circoli in Italia tuttora in attività, con una cartolina ed un annullo filatelico speciale, realizzato per l’occasione da Poste Italiane.

Domenica 13 ottobre, dalle ore 11:00 alle 17:00, appuntamento in Via Sasselli 1, presso la Sede Sociale del Grupp, nello spazio filatelico allestito da Poste Italiane, dove sarà disponibile la cartolina ed il Servizio Filatelico Temporaneo, dotato di bollo speciale, dedicato all’Anniversario di Fondazione del Club Brinziese.

Alle ore 12:00 verrà altresì inaugurata la nuova targa a ricordo dei centocinquant’anni di attività