Che fare con i bambini nel weekend del 18, 19 e 20 ottobre tra Varese e provincia

In questo weekend grigio e uggioso il colore lo portano tantissimi eventi per i bambini cui sono rivolti spettacoli, laboratori creativi anche in vista di Halloween e giochi fantasiosi in natura come “La selva del fato” al Parco Pineta e una medievale Ricerca del Santo Graal nel bosco incantato di Somma Lombardo.

In programma anche alcune gite ed escursioni per domenica, giornata che dovrebbe essere asciutta. In caso di pioggia ssi consiglia comunque di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in programma.

EVENTI

VARESE – “Un Sorriso per il Ponte” torna ai Giardini Estensi di Varese. Domenica 20 ottobre, dalle ore 10.00, i Giardini Estensi di Varese saranno invasi dalle attrazioni più belle e incredibili, trasformandosi in un parco giochi di divertimento ma anche educativo – Tutte le informazioni

TRADATE – Rende omaggio ad Halloween la nuova domenica di Porte Aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta, tra viaggi spazali ed esplorazioni in natura, caldarroste e una speciale avventura del Librogame Live “La selva del Fato”, con i personaggi del bosco in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda – Qui tutto il programma

ARSAGO SEPRIO – Sabato e domenica la “Terza d’utubar” è una festa d’autunno con un grande pranzo insieme, giochi e tante attrazioni per tutti, inclusa la clnclusione domenica con il Tè delle principesse”– I dettagli

VERGIATE – Parte con caldarroste la festa TerzoSabato della cooperativa l’Aquilone con lo spettacolo Charlatan Circus con Vladimir e Olga di Auriga teatro seguito dal concerto di musica tradizionale dal mondo dei Karminantes – L’iniziativa

AGRA – Agra si prepara a due giorni di Festa della Zucca tra musica, sapori e mercatini. Si parte sabato con uno street food festival in musica con spettacolo di luci e fuochi – Scopri di più

ANGERA – Domenica dalle 10 alle 19 l’Associazione Granum Sinapis propone una Festa d’autunno tra piazza Garibaldi e lungolago,con stand gastronomico, giochi, intaglio zucche, set fotografico – Scopri di più

BRINZIO – Ultima castagnata 2024 a Brinzio – Festa intorno alla Grà. Non solo lo stand gastronomico al parco comunale, ma un evento diffuso: è la “Festa attorno alla Grà”, ossia l’apposito fabbricato utilizzato per affumicare le castagne – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

AZZATE – Al Roccolo, l’orto sensoriale che si trova nella splendida Piana di Vegonno, sabato e domenica c’è la Festa delle zucche con possibilità di prenotare anche per i bambini divertenti laboratori creativi per intagliare la zucca con fantasia in vista di Halloween – Come partecipare

SARONNO –Hai mai visto un libro di argilla? Sabato il Museo Gianetti popone ai bambini creativi di costruirne uno ispirato all’installazione “Libri aperti” della collezione – Qui tutte le informazioni

AZZATE – Sabato 19 ottobre alle ore 10 la sede delle Mamme in cerchio è di nuovo riservata ai soli padri pronti a giocare con i loro figli per un incontro di Papà al tappeto. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

VENEGONOSUPERIORE – Sei domande e un’ora di tempo per rispondere. Queste le coordinate della nuova Library escape della biblioteca di Venegono a tema “Cura delle creature magiche” a disposizione dei bambini con le loro famiglie e per i ragazzi dagli 11 anni in autonomia fino al 30 novembre – La locandina

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Lo spettacolo Il Gatto con gli stivali della Compagnia teatro Verde apre domenica 20 ottobre alle 16 la stagione teatrale per i più piccoli Primi Applausi del al Teatro San Giovanni Bosco – Lo spettacolo

SARONNO – Al Giuditta Pasta di Saronno tornano le domeniche a teatro per tutta la famiglia con Piccolo Asmodeo, uno spettacolo di ombre animate. Una favola sul bene e sul male di Ulf Stark, uno dei più affermati scrittori contemporanei per ragazzi – Scopri di più

VARESE – L’amore per l’ambiente naturale e la sua salvaguardia sono i temi centrali di Ozi – La voce della foresta, animazione americana in programma il 20 ottobre al Cinema Nuovo per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 –Il film

AZZATE – Con Pinocchio raccontato dalla cantastorie Liliana Maffei riparte sabato pomeriggio in Sala Triacca la rassegna delle Favole a Merenda promossa dalla Pro Loco – La rassegna

TRADATE – Racconti intorno al fuoco nel Parco Pineta con “Miti e leggende del cielo autunnale”. Dopo aver guardato il cielo estivo e ascoltato le storie che lo popolavano è il momento di scoprire ciò che ci riserva il cielo d’autunno, con le sue leggende di eroi, cacciatori e animali mitologici – Tutte le informazioni

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Lupi protagonisti dei consigli della libraia Laura Orsolini che questa settimana propone ai bambini Il segreto del lupo, un albo illustrato dolcissimo, e ai ragazzi Ravensong, un romantasy bellissimo, anche nella rilegatura – Le recensioni

ESCURSIONI

CASTIGLIONE OLONA – Passeggiata, spettacolo e merenda gratuiti alla scoperta di Castiglione Olona domenica per l’ultimo appuntamento con le domeniche di Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno – Come partecipare

GORNATE OLONA – Escursione in bicicletta gratuita adatta a tutti dal Monastero di Torba alla Chiesa di San Vitale lungo la cicolvia dell’Olona, tra testimonianze di archeologia industriale e bellezze naturalistiche – L’iniziativa

TRADATE – “L’arte delle macchie” è il titolo della passeggiata e laboratorio gratuiti per famiglie e bambiniin programma domenica 20 ottobre, con partenza e ritorno alil Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. Al termine, seguirà un laboratorio a cura di Sara Bertoncello – Scopri di più

OLGIATE OLONA – A Olgiate Olona e Marnate una “Zampettata d’autunno”. per divertirsi e insieme riflettere sul rapporto speciale che ci lega ai nostri animali – Tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 20 ottobre i volontari di Ambiente Saronno Odv , circolo Legambiente, invitano la cittadinanza a partecipare all’attività di pulizia nell’ambito delle iniziative di “Puliamo il Mondo” – Qui tutte le info

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Dalla valutazione alla valorizzazione: incontro sulla relazione tra educatori e bambini. Questo il tema della conferenza gratuita per genitori ed educatori promossa da Makula e Percorsi per crescere sabato 19 ottobre al Castello di Masnago – L’iniziativa

AZZATE – I Genitori in viaggio ripartono dalla sede delle Mamme in cerchio. Dal 18 ottobre alle 20.45 e ogni 3° venerdì del mese le Mamme in cerchio aprono a Genitori in viaggio, spazio di confronto per chi ha figli tra i 6 e i 16 anni – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Gran finale del Premio Chiara, domenica la cerimonia di premiazione del vincitore a Ville Ponti. Appuntamento con lo spazio insieme all’astronauta Paolo Nespoli a Salone Estense a Varese. Passeggiata notturna solidale con Valbossa In Rosa – Cosa fare nel weekend