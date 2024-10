Che fare a Varese e nel varesotto il 18, 19, 20 ottobre

Il 20 ottobre la Finale del Premio Chiara 2024. Ultimo atto del concorso letterario che come da tradizione si terrà alla Sala Napoleonica di Ville Ponti. La “Terza d’utubar” ad Arsago Seprio, alla festa d’autunno anche un grande pranzo insieme. Tanti i momenti previsti, con lo street food e gli eventi in viale Vanoni, gli appuntamenti culturali al Concordia e molto altro. L’astronauta Paolo Nespoli sarà a Varese per “Scienza e fantascienza”. Appuntamento in salone estense, sabato 19 ottobre. Al fianco di Nespoli altri due relatori d’eccezione: Claudio Maccone e Piero Benvenuti. Ad Azzate una camminata nella notte per regalare alle donne visite gratuite al seno. In occasione di Valbossa In Rosa è stata organizzata una passeggiata notturna solidale, “Mezza notte in Rosa”. Si terrà sabato 19 ottobre 2024 con partenza dall’ Sos della Valbossa in via 2 Giugno 8. Il Comune più numerose vincerà la Coppa Francesca.

EVENTI

VARESE – “Un Sorriso per il Ponte” torna ai Giardini Estensi di Varese. Domenica 20 ottobre, dalle ore 10.00, i Giardini Estensi di Varese saranno invasi dalle attrazioni più belle e incredibili, trasformandosi in un parco giochi di divertimento ma anche educativo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio. Domenica 20 ottobre nuova edizione del Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio (con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico) dalle 9 alle 13 – Tutte le informazioni

VARESE – L’astronauta Paolo Nespoli sarà a Varese per “Scienza e fantascienza”. Appuntamento in salone estense, sabato 19 ottobre. Al fianco di Nespoli altri due relatori d’eccezione: Claudio Maccone e Piero Benvenuti – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 20 ottobre: maratona di rianimazione cardio polmonare in piazza Repubblica a Varese. L’obiettivo della giornata voluta dalla CRI è rendere consapevoli i cittadini su come riconoscere una persona che non risponde e non respira. Intervenire entro 3-5 minuti dall’arresto permette di avere fino al 70% di possibilità di salvezza – Tutte le informazioni

SARONNO – Il Sandalo di Saronno festeggia 30 anni di commercio equo e solidale con una cena e un convegno. Sabato 19 ottobre per celebrare 30 anni di lavoro sul territorio l’associazione propone un momento di riflessione collettiva su quanto è stato fatto e sugli scenari futuri – Tutte le informazioni

TRADATE – Racconti intorno al fuoco nel Parco Pineta con “Miti e leggende del cielo autunnale”. Dopo aver guardato il cielo estivo e ascoltato le storie che lo popolavano è il momento di scoprire ciò che ci riserva il cielo d’autunno, con le sue leggende di eroi, cacciatori e animali mitologici – Tutte le informazioni

COMERIO – Ultime visite della stagione 2024 a Utopia Tropicale a Comerio. Domenica 20 ottobre alle 15.30 ultima apertura del 2024 della serra tropicale di Comerio – Tutte le informazioni

AZZATE – Ad Azzate una camminata nella notte per regalare alle donne visite gratuite al seno. In occasione di Valbossa In Rosa è stata organizzata una passeggiata notturna solidale, “Mezza notte in Rosa”. Si terrà sabato 19 ottobre 2024 con partenza dall’ Sos della Valbossa in via 2 Giugno 8. Il Comune più numerose vincerà la Coppa Francesca – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Passeggiata, spettacolo e merenda gratuiti alla scoperta di Castiglione Olona. Ultimo appuntamento con le domeniche di Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno, pensati per piccoli e grandi pellegrini. In questa ultima puntata Castiglione Olona – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – A Olgiate Olona e Marnate una “Zampettata d’autunno”. Questo evento non è solo un’occasione di svago, ma anche un momento per riflettere sul rapporto speciale che ci lega ai nostri animali – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino un convegno per raccontare i suoi 350 anni di storia turistica. Un evento per promuovere nel mondo le bellezze lombarde di confine, traendo ispirazione anche dagli incantevoli Grand e Petit Tour d’antan – Tutte le informazioni

AZZATE – I Genitori in viaggio ripartono dalla sede delle Mamme in cerchio. Dal 18 ottobre alle 20.45 e ogni 3° venerdì del mese le Mamme in cerchio aprono a Genitori in viaggio, spazio di confronto per chi ha figli tra i 6 e i 16 anni – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

ARSAGO SEPRIO – La “Terza d’utubar” ad Arsago Seprio, alla festa d’autunno anche un grande pranzo insieme. Tanti i momenti previsti, con lo street food e gli eventi in viale Vanoni, gli appuntamenti culturali al Concordia e molto altro – Tutte le informazioni

BESOZZO – L’Alto Adige arriva a Besozzo: cibo, artigianato e folklore in una giornata di festa. Domenica 20 ottobre negli spazi del palazzo comunale in via Mazzini l’evento “In viaggio per l’Italia, cibo artigianato e folklore: l’Alto Adige a Besozzo” – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

VARESE – Pittarosso Pink Parade Varese, una passeggiata in occasione del “mese rosa”. A Varese, sarà possibile partecipare all’evento diffuso della Pink Parade promosso da Pittarosso, in collaborazione con la fondazione Veronesi, per sensibilizzare la popolazione sia in termini di prevenzione che di raccolta fondi per la ricerca – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Secondo Torneo di Burraco a Villa Valerio a Casciago per beneficenza. L’associazione Anni Verdi, con il patrocinio del Comune di Casciago, dà appuntamento domenica 20 ottobre 2024 presso Villa Valerio, in via Sant’Agostino 5 a Casciago. L’evento si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Il canto degli urogalli: a sant’Ambrogio di Varese un viaggio tra natura e memoria alpina. Venerdì 18 ottobre una lettura scenica tra uomini, boschi e animali, ispirata all’opera di Mario Rigoni Stern. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Exire in collaborazione con il CAI di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Marina De Juli porta in scena La Johanna Padana di Dario Fo a Varese. Due ore di spettacolo jullaresco, profondo ed esilarante, chiudono la rassegna In Fabule domenica 20 ottobre alle ore 17 in Sala Montanari – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Gatto con gli stivali al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Lo spettacolo della Compagnia teatro Verde apre domenica 2’0 ottobre alle 16 la stagione teatrale per i più piccoli Primi Applausi- Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – A Olgiate Olona lo spettacolo “Un corpo negato” della compagnia “Un po’ fuori”. Uno spettacolo potente, urlo alla vita, una denuncia dei pregiudizi e una rivendicazione dell’identità. Appuntamento per il il 19 ottobre al Teatro Don Pino Ballabio – Tutte le informazioni

NEMBRO – Silvia Priori diventa Cassandra: lo spettacolo del Teatro Blu per “Terra e Laghi”. Sabato 19 ottobre all’Auditorium Modernissimo di Nembro in scena una miscela di teatro, danza e musiche epiche – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Herbert Ballerina apre la stagione teatrale del “Sociale” di Busto Arsizio. Un ricco programma tra musical, prosa, comicità e musica fino al fine maggio 2024, quando saranno i Legnanesi a chiudere la stagione con due serate consecutive –Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO– Terra e Laghi a Invorio con “Il Richiamo della Natura”. Il festival teatrale itinerante del Teatro Blu fa tappa nel Novarese venerdì 18 ottobre – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – “I Moti di Reggio” nello spettacolo della Compagnia Carullo Minasi. Al via la nuova stagione Latitudini di Teatro Periferico. Lo spettacolo mette in scena la storia dei Moti di Reggio Calabria avvenuti nel 1970 e quella di cinque ragazzi, gli anarchici della Baracca – Tutte le informazione

INCONTRI

VARESE – Dalla valutazione alla valorizzazione: incontro sulla relazione tra educatori e bambini. Sabato 19 ottobre al Castello di Masnago la conferenza gratuita per genitori ed educatori promossa da Makula e Percorsi per crescere – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello i ceramisti del Lago Maggiore e di Albissola si incontrano in una mostra. La mostra sarà inaugurata il 19 ottobre alle ore 11.00, presso la sede della fondazione “Le Officine dell’ Acqua” e vede coinvolti 43 artisti – Tutte le informazioni

BARASSO – A Barasso diventa “Il Salotto dell’Ottocento” con la mostra di Boldini, De Nittis e Zandomeneghi. Le opere esposte saranno 22. La mostra sarà corredata inoltre dal Catalogo, che includerà saggi e contributi, offrendo una panoramica delle opere esposte e del contesto storico in cui sono nate – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – La lunga ricerca di Adriano Marangoni in mostra a Somma Lombardo. Attivo dagli anni Settanta, ha seguito diversi itinerari, ripercorsi ora grazie a una mostra personale alla Sala Fallaci – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “Un Sonno Bestia”, a Cassano Magnago una mostra per i 30 anni del Circolo Legambiente “Il Presidio”. L’esposizione comprende scatti di fotografi anche di fama internazionale, pannelli esplicativi illustrati e video con interviste a esperti ed esperte del settore – Tutte le informazioni

MUSICA

BARASSO – Concerto dell’Orchestra di Chitarre Classiche “Trovieri” a Barasso. La Sala Polifunzionale San Martino di Barasso ospiterà il concerto dell’orchestra diretta dal maestro Enrico Parravicini – Tutte le informazioni

MILANO – “Ragazzi che concerto!” all’Auditorium Gaber Palazzo Pirelli. Il programma prevede brani di autori come Haydn, Brahms, Malcom, Berstein, Falcone, Horne, Bach, Gillingham, Verhelst, Brandt e Rota – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Il Trio Rose di Maggio in concerto: un viaggio tra musica classica e colonne sonore.

Le tre artiste si esibiranno il 20 ottobre a Verbania,il 1° novembre a Varese, nella Sala Estense e il 24 novembre a Gazzada, nella Sala Consiliare – Tutte le informazioni

GALLARATE – A “Spirto Gentil” a Gallarate un concerto con le musiche di Modest Musorgskij. Nell’aula magna del Sacro Cuore il secondo appuntamento del festival di musica classica, con piano e soprano – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Il 20 ottobre la Finale del Premio Chiara 2024. Fissata la data per l’ultimo atto del concorso letterario che come da tradizione si terrà alla Sala Napoleonica di Ville Ponti – Tutte le informazioni

MALNATE – Pomeriggio di poesia a Malnate con Poetry Slam. L’assessorato alle culture organizza per la prima volta in città la gara di poesia. Appuntamento per sabato 19 ottobre – Tutte le informazioni

FERNO – Aldo Pedron presenta “Treni in musica” alla cooperativa di Ferno. All’Alleanza San Martino un viaggio sui binari della musica che attraversa tutti i continenti e tutti i generi musicali, con il musicista e scrittore, fondatore di Mucchio Selvaggio e Buscadero – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TEMPO LIBERO – Escursione in bicicletta dal Monastero di Torba alla Chiesa di San Vitale. Le biciclettate seguono percorsi facili e per tutti. La durata media di ogni uscita è di circa 3 ore e si prevede il ritorno al punto di partenza – Tutte le informazioni

TRADATE – “L’arte delle macchie”: a Tradate passeggiata e laboratorio gratuiti per famiglie e bambini. La camminata, prevista per domenica 20 ottobre, partirà e si concluderà presso il Centro Didattico Scientifico. Al termine, seguirà un laboratorio a cura di Sara Bertoncello – Tutte le informazioni

SPORT

PODISMO – Il “Sette Campanili” compie 110 anni e chiude la stagione del Piede d’Oro. La prima edizione (1914) fu vinta dal bavenese Martinenghi. Il percorso di oltre 15 chilometri parte e arriva a Cavaria e tocca tutti i borghi circostanti – Tutte le informazioni