Terra e Laghi a Invorio con “Il Richiamo della Natura”

Appuntamento a Invorio, venerdì 18 ottobre, con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. Il Teatro Blu metterà in scena a Casa Curioni lo spettacolo “Il Richiamo della Natura”

Spettacolo comico sulla natura e corretta alimentazione

Da uno studio su “CIBO E LIBERTA’” di Carlo Petrini – Slow Food

Con Fabrizio Cadonà e Arianna Rolandi – Testo e regia di Silvia Priori

Uno spettacolo comico, esilarante e profondo sul tema del rispetto del nostro pianeta e della corretta alimentazione. In scena due personaggi stravaganti che attraverso le loro gags comiche coinvolgeranno gli ascoltatori nella loro storia dedicata all’ ambiente. Se da un lato questi bizzarri eroi sembrano dare i numeri per la loro stravagante comicità, dall’ altro esprimono con precisione le cifre che accompagnano uno dei più gravi problemi dei nostri tempi: l’inquinamento ambientale e la globalizzazione agroalimentare. Lo spettacolo invita così gli ascoltatori con leggerezza e comicità estrema a creare un rapporto corretto con la natura rivendicando il piacere della lentezza e del vivere bene e in armonia.