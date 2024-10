Concerto dell’Orchestra di Chitarre Classiche “Trovieri” a Barasso

Sabato 19 ottobre, alle 21:00, la Sala Polifunzionale San Martino di Barasso ospiterà il concerto dell’Orchestra di Chitarre Classiche “Trovieri”, diretta dal maestro Enrico Parravicini. Fondata nel 1978, l’orchestra ha costruito una solida reputazione per le sue esibizioni di alta qualità, combinando l’eleganza delle chitarre classiche con un vasto repertorio musicale.

Durante la serata, il pubblico potrà godere di un programma vario che include composizioni di Karas, Piovani, Waldteufel, Haden, Khachaturian, Verdi e Rossini, offrendo un viaggio attraverso generi e stili musicali che spaziano dalla musica classica ai brani più contemporanei.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio, a sottolineare l’importanza culturale e comunitaria dell’iniziativa. La serata si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna dell’arte e della condivisione.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web www.itrovieri.it o la pagina Facebook dell’orchestra.