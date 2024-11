A Castiglione Olona “Storie di Santi nell’arte”

Giovedì 21 novembre, alle ore 15.00, si terrà la visita guidata “Storie di santi nell’arte”, un percorso a cura di Laura Marazzi alla scoperta dell’iconografia dei santi, immersi nell’arte unica del Complesso della Collegiata.

La visita si concentrerà in particolare sull’iconografia di san Francesco d’Assisi e di santa Caterina da Siena, grazie all’esposizione “Dialogo dipinto tra Francesco e Caterina – Gli 800 anni delle stigmate del Santo di Assisi”, in corso presso il Museo della Collegiata. Questa mostra, prorogata fino al 6 gennaio 2025 per l’interesse crescente suscitato, fa parte del progetto Frate Francesco, un museo diffuso che coinvolge 13 musei ecclesiastici della Lombardia.

Tra le opere in esposizione, sarà possibile ammirare:

La tavola con “San Francesco in adorazione” di scuola veneto-cretese, in prestito temporaneo da un collezionista privato.

di scuola veneto-cretese, in prestito temporaneo da un collezionista privato. La “Sacra Famiglia con santa Caterina da Siena”, appartenente alla stessa tradizione artistica.

Durante il percorso “Storie di santi nell’arte”, i partecipanti impareranno a riconoscere i santi rappresentati in dipinti e sculture del complesso, risalente a 600 anni fa, grazie alla volontà del cardinale Branda Castiglioni. La visita si avvarrà di dettagli iconografici come una graticola, sassi, un flagello con tre corde, un cuore o il gesto dell’indicare, per scoprire l’identità di santi “fatti ad arte”.

Tra i momenti più significativi:

L’accesso eccezionale alla zona presbiteriale della Collegiata , per osservare da vicino le scene della vita dei santi Stefano e Lorenzo , affrescate da Paolo Schiavo e dal senese Vecchietta .

, per osservare da vicino le scene della vita dei santi , affrescate da e dal senese . La visita alla tomba del fondatore della Collegiata, circondata da un’iconografia che comprende una ventina di santi.

Il Battistero, dove verrà raccontata la storia di san Giovanni Battista, raffigurata con straordinaria grazia e narrativa dal pennello di Masolino da Panicale.

Dettagli della visita: