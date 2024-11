Con Le orecchie magiche di Alba si parla di rinascita alla libreria Potere ai bambini

Venerdì 29 novembre alle 18.30 alla Libreria Potere ai bambini si parla di rinascita. L’occasione è offerta dalla mamma Silvia Bassani che ha scritto una fiaba per la sua bambina: si intitola Le orecchie magiche di Alba. Una storia che riguarda tanti altri bambini e tante famiglie che hanno sradicato la loro quotidianità per intraprendere un lungo percorso fatto di alti e bassi, sconforto e tante gioie.

È il racconto di un cammino di rinascita importante da condividere, una storia che parla di speranza da trasmettere alle famiglie che, come quella di Silvia, si trovano spaesate davanti ad una diagnosi di sordità.

Assieme all’autrice parteciparà alla serata anche la logopedista e pedagogista dell’equipe medica dell’audiovestibologia dell’ospedale del Circolo che si è occupata di Alba durante il percorso che l’ha portata a conquistare l’udito. Ora Alba sta bene, può ascoltare il mondo, ed è una bimba che ha un cammino luminoso davanti a sè.

Il libro è nato per aiutare chi, come l’autrice, si trova di fronte a una diagnosi di sordità neonatale e il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto ad Aguav (Associazione genitori ed utenti audiovestibologia di Varese), che sostiene il servizio di Audiovestibologia di Varese. Un centro di eccellenza per la cura della sordità cui affluiscono piccoli pazienti da tutta Italia, certi di trovare nell’equipe medica tutto il sostegno di cui i bambini e le loro famiglie hanno bisogno per affrontare il percorso.

L’incontro è dedicato ad un pubblico adulto, ma i bambini possono accompagnare i genitori se lo desiderano.

La partecipazione è gratuita, ma è raccomandata la prenotazione del posto a QUESTO LINK.