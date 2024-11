Il Premio Chiara al Letteratura Moesano Festival: tavola rotonda e cineforum

Un’iniziativa della Pro Grigioni Italiano che si prefigge di aprire una cornice culturale inedita di tre giorni in cui presentare proposte teatrali, cinematografiche e letterarie di qualità

Il Festival del Racconto 2024 si conclude in Svizzera, a Grono, nel canton Grigioni. Una scelta non casuale, poiché fu in questo territorio che Piero Chiara diede alle stampe la sua prima pubblicazione, la raccolta poetica “Incantavi”.

Lo fa in occasione del Letteratura Moesano Festival (http://tinyurl.com/lettmoefe24), un’iniziativa della Pro Grigioni Italiano che si prefigge di aprire una cornice culturale inedita di tre giorni in cui presentare proposte teatrali, cinematografiche e letterarie di qualità che possano coinvolgere la popolazione locale e che al contempo stimolino la collaborazione delle tante associazioni culturali attive in valle che perseguono scopi affini.

E sempre non a caso l’argomento sarà una tavola rotonda a tema chiariano, moderata da Stefano Vassere, con i seguenti interventi:

*Mauro Novelli – Piero Chiara scrittore

*Tania Giudicetti Lovaldi – Chiara e la Svizzera

*Serena Contini – “Le lettere” del fondo Chiara

*Bambi Lazzati – Premio Chiara e Premio Chiara Giovani

*Matteo Inzaghi Piero Chiara e il cinema

Più qualche altra sorpresa

In conclusione, proiezione del film “Venga a prendere il caffè da noi” (con Ugo Tognazzi, Milena Vukotic, Francesca Romana Coluzzi, regia di Alberto Lattuada, 1970), tratto dal romanzo di Piero Chiara “La spartizione”.

Ai presenti sarà offerto un rinfresco. Ingresso libero.

(evento nel premio chiara festival del racconto 2024 – www.premiochiara.it)