“Violenza assistita: l’altro volto della violenza domestica”, un incontro a Sumirago

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 15:00, presso la Sala Comune di Sumirago, in Via San Lorenzo 21, si terrà un importante incontro dal titolo “Violenza assistita: l’altro volto della violenza domestica”. L’evento è promosso dall’Associazione Alter Ego, impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro la violenza in tutte le sue forme.

Gli ospiti e il programma

Durante l’incontro, interverranno esperti e rappresentanti delle istituzioni per affrontare il tema della violenza assistita, una realtà che troppo spesso coinvolge minori e famiglie in situazioni di violenza domestica. Gli interventi saranno a cura di:

Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale della Lombardia, che offrirà una prospettiva istituzionale sul fenomeno; Alessandro Perini, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mornago, che illustrerà l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza;

Ambra Andrea Crosta, educatrice sociopedagogica, che approfondirà l’impatto della violenza assistita sui minori e l’importanza di interventi educativi.

A moderare l’incontro sarà Sabrina Carabelli, rappresentante dell’Associazione Alter Ego.