Che fare per la Befana: gli eventi dell’Epifania a Varese e nel Varesotto

Molto anziana, ma generosa, ogni 6 gennaio la Befana porta doni a tutti i bambini (e anche un po’ di carbone ai più birichini).

Nella sua figura confluiscono diverse tradizioni, da quella più pagana collegata alla fine dell’anno passato (vecchio, logoro, da salutare dando fuoco al pupazzo che lo rappresenta,in grandi falò) a quella cristiana con i doni portati dai Re Magi a Gesù bambino.

In omaggio alla tradizione sono diversi gli eventi in programma per questa Epifania, tra grandi Falò e spettacoli di teatro, maratone cinematografiche e occasioni culturali e gastronomiche per riscoprire la passione tipicamente varesina per i Cammelli di sfoglia.

EVENTI

SESTO CALENDE – Con la “Befana del Vigile” la città saluta la fine delle feste con una giornata solidale dedicata ai più piccoli chiusa dal tradizionale Falò sul Ticino – L’articolo

CASTELLANZA – Lunedì 6 gennaio la sezione cittadina del CAI propone alla chiesa San Bernardo in Castegnate alle 11 dopo la messa delle 10, la tradizionale Discesa delle Befane dal campanile della chiesa – Il programma

CASCIAGO – Tutto pronto per il tradizionale Gran Falò della Befana domenica sera nel pratone davanti alla chiesa di Sant’Eusebio (rimandata a lunedì 6 in caso di pioggia). Una serata magica, dedicata a grandi e piccini, ricca di sapori, tradizioni e divertimento – L’evento

GORNATE OLONA – Lunedì 6 gennaio alle ore 15 il FAI propone una speciale visita guidata al Monastero di Torba, con Cammello di sfoglia, tra storia e tradizione. Al racconto del luogo seguirà un assaggio del dolce varesino, legato al leggendario passaggio delle reliquie dei Magi – L’iniziativa

BIANDRONNO – Lunedì 6 gennaio in Villa Borghi alle ore 16 si potrà partecipare all’estrazione dei numeri vincenti della lotteria. Un’occasione anche per ammirare l’esposizione dei presepi artistici, che si conclude proprio lunedì – Qui tutte le infomazioni

VARESE – Lunedì 6 gennaio è l’ultimo giorno per visitare anche i Mercatini di Natale in piazza Monte Grappa. Dopo più di un mese dall’installazione delle casette, il villaggio di Natale chiude con l’arrivo dell’Epifania – Leggi qui

CASTIGLIONE OLONA – Apertura straordinaria per lunedì 6 gennaio al Museo della Collegiata a Castiglione Olona in cui verrà esposto il tondo quattrocentesco dell’artista Biagio d’Antonio Tucci – I dettagli

TERNATE – Si gioca lunedì 6 gennaio la finale del Torneo della Befana di Ternate, manifestazione calcistica per bambini cui aderiscono 35 società sportive allo scopo di raccogliere fondi per la Pediatria dell’Ospedale del Ponte – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

SARONNO – Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno l’Epifania per i bambini è Bella, bellissima, come il titolo dello spettacolo di Accademia perduta Romagna Teatri in scena lunedì 6 gennaio alle ore 16 per tutta la famiglia. La storia dolcissima di una strega (foto sopra), di come si vede e di come è vista da Orco e dagli animali del bosco – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Fiabe dolci, dolci da fiaba è lo spettacolo dell’Epifania della compagnia friulana OrtoTeatro in scena alle ore 17 lunedì 6 gennaio al Teatro San Giovanni Bosco per la rassegna Primi Applausi – Lo Spettacolo

LEGNANO – Appuntamento per lunedì 6 gennaio alle 10 ore in Sala Ratti con la Befana dell’Anpi che in dono porterà anche le calze e il film d’animazione Il Robot Selvaggio – Per maggiori info

MILANO – Sono aperte le prenotazioni per le proiezioni gratuite di tre successi di Renato Pozzetto in programma a Palazzo Lombardia nel pomeriggio dell’Epifania. Dopo il successo dell’evento “Omaggio a Pozzetto” andato in scena lo scorso 19 dicembre al teatro Lirico, lunedì 6 gennaio dalle ore 14 viene replicata al Pirellone la maratona cinematografica – Come partecipare

VARESE – Parte lunedì 6 dicembre la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna di film per tutta la famiglia promossa da Filmstudio90 al Cinema Nuovo. Alle ore 15.30 sarà proiettato Flow, originale animazione europea che ha conquistato l’ultimo Festival di Cannes – Il film

SOMMA LOMBARDO – Per celebrare insieme l’Epifania l’auditorium San Luigi lunedì pomeriggio propone ai bambini la proiezione dell’ultimo film Disney Mufasa: il re leone –I dettagli

PISTE DI PATTINAGGIO E LUCINE

LUINO – Lunedì 6 gennaio 2025, in occasione dell’Epifania, le Befane arriveranno sul ghiaccio della pista “Luino On Ice” in Piazza della Libertà per pattinare insieme ai visitatori e regalare caramelle ai più piccoli – Leggi qui

LEGGIUNO – Ultimo giorno lunedì 6 per visitare il piccolo borgo di Leggiuno illuminato da 850mila lucine. Un percorso di circa un chilometro in grado di incantare tutti, dai più grandi ai più piccoli. – I dettagli

VARESE – Ai Giardini Estensi lunedì 6 gennaio si spengono le luci del “Giardino delle Meraviglie”, che con i suoi sette chilometri di fili di lucine, le proiezioni natalizie e la musica di sottofondo, ha regalato per il sesto anno consecutivo il luogo incantato dove respirare l’atmosfera delle feste. Rimarrà invece in funzione ancora qualche giorno la pista di pattinaggio – Qui tutte le info

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, è stata inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – In piazza delle Tessitrici c’è la pista di pattinaggio – Scopri di più