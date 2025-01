Ciclista investito in via Varese a Gallarate

Soccorsi in azione nella mattinata di venerdì 3 gennaio in via Varese a Gallarate, quasi al confine con Cavaria.

I sanitari sono intervenuti verso le ore 10.30 per una persona investita in bicicletta. Si tratta di un uomo di 30 anni che, per cause ancora da verificare, è stato urtato da un’auto.

I soccorsi, assistiti dalla polizia locale gallaratese, hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo in codice giallo – quindi non in condizioni gravi – all’ospedale.