I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo: il libro e la plusdotazione

Si intitola “Bambini facili e bambini difficili” l’incontro sulla plusdotazione e l’alta sensibilità in programma sabato 25 gennaio alle ore 10.30 in BiBA, la civica biblioteca di Busto Arsizio.

L’argomento sarà affrontato assieme a Nicoletta Travaini, psicoterapeuta, specializzata in Alta sensibilità, Plusdotazione cognitiva e Regolazione emotiva e autrice del libro “I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo”.

L’evento vuole essere un’occasione informativa e formativa per educatori, insegnanti, pediatri e genitori con figli tra i 3 e i 5 anni per imparare a riconoscere l’alta sensibilità e la plus dotazione neibambini e quindi “gestire e valorizzare al meglio la loro crescita – si legge nella presentazione dell’iniziativa – Un incontro importante per tutti coloro che si interfacciano con i bambini e che sentono la necessità di orientarsi su questo tema”.

L’incontro si svolgerà in Sala BiBA Kids, con ingresso da via Marliani 7.

Partecipazione libera e gratuita.

Per maggiori informazioni biblioteca.sezioneragazzi@comune.bustoarsizio.va.it oppure 0331 390390.