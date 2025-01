La nuova stagione di Rocco Schiavone: a Materia la proiezione della prima puntata

Rocco Schiavone è il vicequestore romano protagonista della serie tratta dai racconti di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio. Un personaggio saccente, sarcastico, maleducato e cinico quanto basta, ma con un indiscusso talento investigativo.

Costretto a lavorare ad Aosta, una città che detesta profondamente, Schiavone affronta i casi con il suo inconfondibile stile romanesco, tra battute taglienti e intuizioni brillanti.

La nuova stagione della serie, diretta da Simone Spada, Giulio Manfredonia e Michele Soavi, vede Marco Giallini tornare nei panni del vicequestore. Accanto a lui, un cast di grande livello con Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Isabella Ragonese, Valeria Solarino e Francesca Cavallin.

A Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, mercoledì 19 febbraio alle 21.00 sarà possibile assistere alla proiezione della prima puntata della nuova stagione, un’occasione per scoprire in anteprima come proseguiranno le vicende di questo personaggio unico nel panorama della narrativa e della televisione italiana

