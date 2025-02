Il giardino del gigante è ispirato ad Oscar Wilde e va in scena al Duse di Besozzo

Lo spettacolo del Gruppo Panta Rei domenica 16 febbraio alle 16.30 è preceduto sabato 15 alle 10.30 da una lettura gratuita a tema in biblioteca con la Compagnia Duse

Liberamente ispirato al racconto Il gigante egoista di Oscar Wilde, Il giardino del gigante della compagnia Pantarei è lo spettacolo in programma domenica 16 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Duse di Besozzo.

Si tratta di un nuovo appuntamento con la rassegna di Teatro ragazzi Pomeriggi da favola e sarà preceduto, sabato 15 febbraio alle ore 10.30 in Biblioteca, da una speciale lettura animata a tema, a cura degli attori della Compagnia Duse per il ciclo Letture da favole.

IL GIARDINO DEL GIGANTE

Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel suo giardino una bambina.

Incapace di accettare la sua compagnia, anzi, ritenendola un vero e proprio fastidio, caccia dalla sua proprietà la piccola intrusa e decide di erigere un muro per impedirle di entrare ancora a giocare nel giardino.

D’incanto il suo bellissimo prato, che fin lì era stato baciato da un caldo sole primaverile, sprofonda in un gelido inverno, aggredito da raffiche di vento e pioggia. Solo un atto di bontà potrà riportare quel giardino in vita, un piccolo atto che possa scaldare il cuore del gigante.

Grazie a un linguaggio semplice, immediato e ricco di spunti comici, lo spettacolo indaga il tema della relazione, dell’amicizia e della necessità di aprirsi all’altro per conoscere e scoprire la bellezza della condivisione.

COME PARTECIPARE

La partecipazione alle Letture da favola sabato mattina in biblioteca (ingresso da via Mazzini 10, a Besozzo) è per tutti libera e gratuita.

Lo spettacolo a teatro Il giardino del gigante prevede invece un biglietto unico a 7 € (ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni)

È possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro il giorno dello spettacolo.

Per maggioti informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca scrivendo a biblioteca@comune.besozzo.va.it o telefonando allo 0332 970623 oppure scrivere alla Compagnia teatrale ai segueti contatti: info@gruppopantarei.it – 331 4212911.

Il prossimo appuntamento con Letture e Pomeriggi da Favola è per il primo weekend di marzo con Il libro della giungla.