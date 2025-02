Impara il taglio e cucito con Varese Corsi

Vuoi realizzare abiti, accessori originali o semplicemente riparare i tuoi capi preferiti dando loro nuova vita? Ecco il laboratorio che fa per te.

A partire da mercoledì 26 febbraio con Varese Corsi dalle 20:00 alle 21:30 per dodici lezioni si avrà la possibilità di apprendere le basi del taglio e cucito, fino a realizzare abiti unici e personalizzati.

Con “Taglio e Cucito base” infatti si scopriranno le tecniche fondamentali, dalle basi del taglio e cucito alle rifiniture e alla realizzazione di piccoli progetti sartoriali. Un’occasione per mettersi alla prova e dare spazio alla propria creatività.

Imparerai anche a prendere le misure, a scegliere i tessuti più adatti e a eseguire le cuciture principali, trasformando la tua creatività in qualcosa di concreto e totalmente personalizzabile.

Come sempre, nessuna paura per i principianti perché che tu sia alle prime armi o semplicemente desideri affinare la tua manualità, questo corso si adatta alle esigenze di tutti, svolgendosi in un ambiente stimolante e pratico.

Un’opportunità per mettere alla prova il tuo talento, sviluppare una nuova passione e scoprire il piacere di realizzare qualcosa di nuovo e di personalizzato.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi cliccare qui.