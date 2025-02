La regista e scrittrice Valentina Maselli presenta Bobù a Potere ai bambini

Sabato 1 marzo alle ore 15 in libreria l’autrice varesina incontra i bambini per presentare i personaggi del suo libro e creare con loro un “pupazzo perfetto”

Ospite della libreria Potere ai bambini sabato 1 marzo sarà la regista e autrice varesina Valentina Maselli per presentare il suo libro “Bobù”.

“In realtà Bobù non è di Valentina ma di Zoe che, siamo certe, non lo lascerà solo nemmeno questa volta! Se vuoi conoscere Bobù, Valentina, Zoe e tutti i personaggi di questa tenera e incredibile storia, ti aspettiamo in libreria sabato 1 marzo alle ore 15.00”, scrivono le libraie di Potere ai bambini nell’invito a partecipare all’evento, rivolto a bambini e bambine dai 3 anni in su.

Ogni partecipane potrà portare con sè il proprio pupazzo preferito e divertirsi a crearne uno “perfetto”, posto che esista!

Prenotazioni e maggiori informazioni a QUESTO LINK.