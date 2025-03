Riparte la stagione del centro visite del Parco Pineta

Dopo la breve pausa invernale, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ritornano con rinnovato entusiasmo. Durante le aperture domenicali del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, la presenza delle GEV garantirà il ripristino di numerose attività sospese durante la stagione invernale.

Tra le proposte in programma spiccano le visite guidate al Sentiero Natura e “Le prove dell’esploratore”, entrambe gratuite e gestite dalle GEV.

Le visite guidate al Sentiero Natura sono un’opportunità per grandi e piccoli di scoprire di più sul Parco, la natura e i sui abitanti grazie al racconto di un esperto. Le visite sono gratuite e si possono prenotare direttamente in loco presso la segreteria.

“Le prove dell’esploratore” è un’attività per bambini suddivisa in 4 sfide ideale per i bambini coraggiosi che desiderano diventare veri esploratori del parco. Le prove sono Birdwatching, Caccia alle statue lungo il Sentiero della magia del bosco, orienteering ed esplorazione del Sentiero del Sistema Solare. Per l’attività verrà consegnato a ciascun partecipante un libretto da timbrare ad ogni prova superata, con premi per chi completa la sfida. L’attività è flessibile può essere svolta anche in più domeniche, l’importante è conservare con cura il quaderno dell’esploratore da presentare al momento dello svolgimento dell’attività.

In aggiunta a queste iniziative, il Parco offre viaggi in EcoPlanetario (attività a pagamento) tutte le domeniche e una ricca rete di sentieri attorno al Centro che garantiscono attività fruibili al pubblico in qualsiasi momento dell’anno. Tra queste troviamo il Sentiero della Magia del Bosco, il Sentiero F.A.T.A., il Percorso del Sistema Solare e LibroGame Live “La Selva del Fato”.

In alcune domeniche, inoltre, sarà aperto al pubblico anche l’osservatorio astronomico, visitabile con visite gratuite e guidate dalla Cooperativa Sociale AstroNatura, con il patrocinio del Comune di Tradate.

La nuova stagione dà seguito ad un anno di grande successo e alcuni numeri rendono un’idea precisa del grande lavoro che si svolge all’Osservatorio. Nel 2024 il Centro Didattico Scientifico ha ospitato ben 16.962 fruitori, di cui 6882 visitatori durante le aperture domenicali, altri 1919 tra visite private ed altri eventi mentre sono stati 8161 gli studenti.

Per il 2025 il Parco Pineta ha in programma numerose iniziative e occasioni speciali come la festa degli aquiloni, la locanda degli animali e tanti altri manifestazioni. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.ateinsibriaolona.it alla pagina eventi e seguire i profili social del Parco e del Centro.

“L’obiettivo non si ferma all’accoglienza di tanti visitatori ma vogliamo regalare momenti di divertimento e di scoperta valorizzando sia l’astronomia grazie all’Osservatorio Astronomico e all’EcoPlanetario del Parco sia la natura del Centro Didattico Scientifico. Vi aspettiamo!” – Mario Clerici, Presidente del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.