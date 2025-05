Basket e solidarietà con Bob Morse e Dino Meneghin a Malnate

Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo varesino: il Palazzetto dello Sport di Malnate si prepara a ospitare, nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, le Finali Provinciali UISP Varese di basket per le categorie Junior e Senior alla presenza di Bob Morse, campione indiscusso che ha lasciato un segno indelebile nella storia della pallacanestro.

Sarà un weekend all’insegna del basket dilettantistico, ma anche un momento di profonda riflessione e generosità, l’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto in beneficenza al Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Cooperativa Sociale, che da oltre 50 anni opera nel territorio di Casciago, Varese e provincia e della Regione Lombardia e si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti. (www.villaggiodelfanciullodimorosolo.it). Un’occasione imperdibile per gli appassionati, le famiglie e chiunque voglia sostenere una causa meritevole.

Un programma di partite ricco che partirà sabato 31 maggio con l’Under 13 alle 14.30 e terminerà con la Finale Senior domenica 1 giugno alle 20.45.



Due saranno i momenti clou che vedranno protagonista Bob Morse:

SABATO 31 MAGGIO ALLE 16.00: LEZIONE DI TIRO.

Un’opportunità più unica che rara per tutti gli appassionati di pallacanestro, giovani e meno giovani, di carpire i segreti e i preziosi consigli di un vero maestro del canestro.

DOMENICA 1 GIUGNO ALLE 19.00: EVENTO “A CANESTRO CON BOB MORSE: STORIA, BASKET E SOLIDARIETA’”.

Un incontro speciale e coinvolgente in cui Bob Morse ripercorrerà le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera sportiva, condividendo aneddoti, emozioni e riflessioni sul valore intrinseco dello sport come potente strumento di crescita personale e collettiva e sul significato di fare beneficenza. Assicurata anche la presenza di un altro grande campione Dino Meneghin.

Ci sarà poi un momento dedicato al ricordo di Sandro Galleani lo storico fisioterapista della Pallacanestro Varese e della Nazionale, recentemente scomparso, alla presenza dei suoi familiari.

«Tornare a Varese è sempre una gioia. Quando ho saputo dell’iniziativa, ho aderito subito. Credo profondamente nell’impegno del Villaggio del Fanciullo di Morosolo. Lo sport ha il potere di cambiare le vite e sapere che questa iniziativa sostiene progetti educativi importanti mi riempie di orgoglio» commenta Bob Morse. «UISP fa un lavoro straordinario nel promuovere lo sport come inclusione sociale ed educazione. Organizzazioni come questa mantengono vivo lo spirito sportivo nei giovani, offrendo loro un’alternativa sana e positiva. Collaborare con UISP Varese per un evento solidale è un onore e dimostra come lo sport possa essere una forza positiva nella comunità».